Campeggi e parchi, premiate 3 eccellenze venete

Campeggi.com di KoobCamp, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, continua a cercare le eccellenze tricolore del turismo en plein air: 7 le nuove strutture premiate nell’ambito della seconda parte della settima edizione dei Certificati d’Eccellenza, i premi volti a celebrare i camping village e creati per aiutare i viaggiatori a scegliere le migliori offerte disponibili lungo lo Stivale. A spiccare è il Veneto — con ben tre realtà premiate per i migliori servizi sportivi, il migliore aquapark e il miglior intrattenimento —, seguito da Puglia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Sardegna.

Dal premio “Sport” a quello per incoronare le strutture con il miglior “Aquapark” e "Entertainment", passando per i premi “Experience”, “Digital”, “Great Bathroom” e “Unusual Accommodation”, ecco i nuovi Certificati d’Eccellenza assegnati nel 2022.

Premio “Sport”, è il primo certificato di eccellenza guadagnato dal veneto: è stato assegnato al Camping Piani di Clodia, Lazise (VR). Creato per premiare i camping village italiani con i migliori servizi dedicati agli sportivi, il premio “Sport” quest’anno ha incoronato il Camping Piani di Clodia di Lazise (VR), che dispone di numerose strutture e impianti guidati da istruttori qualificati: campi da calcio, tennis, padel, beach volley, basket, una palestra e una zona fitness per divertirsi con amici e famiglia. Al centro della struttura si trovano inoltre due grandi parchi acquatici con varie piscine, scivoli “adrenalina” e “baby” per adulti e bambini: tutti servizi che hanno permesso al camping di distinguersi tra i migliori italiani con aquapark per quattro anni consecutivi.

Il secondo premio è “Aquapark”, attestata l'eccellenza del Sant'Angelo Village, Cavallino-Treporti (VE). Il premio “Aquapark” è pensato per le strutture che accolgono al loro interno aree giochi acquatiche non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia. Quest’anno la medaglia d’oro va al Sant’Angelo Village di Cavallino-Treporti (VE), immerso in un parco di 20 ettari e il luogo ideale per trascorrere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento, tra spiaggia privata attrezzata e attività di animazione per grandi e piccini. Fiore all’occhiello è proprio il parco acquatico, con le piscine di varie dimensioni e profondità, gli scivoli e i giochi d’acqua per i bambini di ogni fascia d’età.

Premio "Entertainment": il terzo trofeo di qualità della regione è stato consegnato al Villaggio San Francesco, Caorle (VE). Il premio "Entertainment" è un riconoscimento nato per celebrare le strutture che dedicano particolare attenzione all’intrattenimento dei propri ospiti. Quest’anno ad aggiudicarsi il primo posto è il Villaggio San Francesco di Caorle (VE), dotato di cinque piscine e di un centro acquatico con idromassaggio e scivoli, all’interno del quale vengono organizzati anche corsi di nuoto. Per gli amanti dello sport ci sono inoltre un centro fitness, campi da golf, da tennis, da calcio e da beach volley, la possibilità di praticare pallanuoto, vela o surf, un maneggio, un cinema multisala, una sala giochi, una pista da mini kart e un piccolo teatro.