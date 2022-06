Il Comune mette in palio 5 borse di studio in memoria di grandi veronesi

Cinque borse di studio, del valore di 2 mila euro ciascuna, per giovani che si sono diplomati nel 2021. Torna il concorso in memoria di Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito, militari deceduti nel 2006 durante missioni internazionali di pace, che da quest’anno ricorda anche il Caporal Maggiore Capo Mario Frasca della Comfoter di Verona, caduto in Afghanistan nel 2011. Un doveroso tributo deciso lo scorso aprile dal Comune.

L’iniziativa, giunta alla 12esima edizione, è promossa dall’assessorato all’Istruzione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune entro le ore 13 del 29 luglio.

Delle 5 borse di studio, destinate ad ex allievi delle scuole sia statali che paritarie, 2 saranno riservate a studenti di Licei, 2 a diplomati di Istituti Tecnici, 1 ad ex alunni di Istituti Professionali.

Tra i requisiti necessari per partecipare: la residenza nel Comune di Verona da almeno tre anni; l’età non superiore ai 20 anni; la votazione finale all’esame di Stato non inferiore a 98/100; l’ISEE aggiornato del nucleo familiare di appartenenza, non superiore a 30 mila euro.

Le borse di studio saranno attribuite ai primi classificati in base ad una graduatoria, in ordine decrescente, definita dalla somma dei punti attribuiti alla votazione conseguita all’esame finale di Diploma e della media aritmetica dei voti del penultimo anno di corso (scrutini finali).

Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito www.politichegiovanili.comune.<wbr></wbr>verona.it. Per informazioni è possibile contattare la Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili al numero 045 8078789.