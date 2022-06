Nel cortile più famoso al mondo apre il Relais Balcone di Giulietta

Quando si pensa a Verona, uno dei primissimi luoghi che affiorano alla mente è senz’altro la casa di Giulietta e il suo famosissimo balcone. Proprio nello stesso cortile dove affaccia il balcone più conosciuto e citato al mondo, arriva una vera perla dell’ospitalità: è il Relais Balcone di Giulietta, che offre ai suoi ospiti un’accoglienza calorosa in un luogo prezioso, tra le vie lastricate e i palazzi medievali che hanno ispirato i versi immortali di William Shakespeare. Il Balcone di Giulietta è unico per la sua posizione: l’accesso alla struttura avviene proprio dal cortile di Giulietta –, per la vista che appaga gli occhi e il cuore, sul balcone di Giulietta, su Piazza delle Erbe e sulla Torre del Lamberti. A questa magia si unisce la bellezza dei suoi spazi dal concept moderno, pensati per deliziare e stupire, facendo sentire ognuno come a casa ma in un posto straordinario.

Una formula vincente che è valsa al Ralis un importante riconoscimento internazionale: Il Balcone di Giulietta è infatti arrivato sul podio dell’Hotel Design Awards 2022. Il premio è stato assegnato in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano da PKF Hotel Expert, società di consulenza globale con headquarter europeo a Vienna e sedi a Milano, Parigi, Berlino, Londra, specializzata nel settore alberghiero.

PKF Hotel Expert, che organizza da vent’anni il forum degli hotel di Monaco e molti eventi di prestigio nel settore ospitalità, da due anni seleziona e premia i migliori hotel in europa dal punto di vista del design. Una gara importante in cui Il Balcone di Giulietta è entrato prima nella top ten e poi nella selezione ristretta dei tre migliori, insieme agli hotel Casa Cook Samos, e 25Hours di Firenze.Una bella soddisfazione per la struttura, unico hotel indipendente tra i primi tre. A colpire la giuria è stata anche l’ispirazione autentica che sta dietro al progetto del Balcone, un racconto che si intreccia con la storia e la cultura della città, in cui il Relais è immerso. Senza contare che il progetto ha visto la partecipazione di competenze e talenti tutti veronesi.

La struttura e gli arredi sono stati progettati e realizzati dall'architetto Matteo De Stefani, che ha saputo cogliere e raccontare il Genius Loci, lo spirito peculiare di questo luogo, custodito nel patrimonio culturale della città.

«Individuato il fulcro del progetto - spiega De Stefani - sono stati definiti i punti di interesse nelle immediate vicinanze: edifici di pregio come la Torre dei Lamberti e Il Mercato Vecchio, le suggestive Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori e le strade importanti come via Cappello e via Mazzini. La ricerca degli stilemi architettonici è avvenuta attraverso la localizzazione di forme presenti nei luoghi circostanti, che sono state studiate e reinterpretate con nuove forme, mantenendo però l’idea architettonica originale. Abbiamo indagato le forme e i colori delle decorazioni medievali di Verona, con un focus sulla casa di Giulietta , Castelvecchio e le Case Mazzanti. Da queste fonti, fortemente legate al territorio, sono scaturite le linee guida per la creazione delle palette colori utilizzate nel progetto. Il tema della progettazione volta all’opera d’arte è un altro tema ripreso nel progetto: abbiamo scelto di rendere protagonista ogni opera esposta nella struttura, mediante una serie di piedistalli, tiranti e mensole studiati per ospitare un oggetto, scultura o dipinto rendendolo uno dei punti di interesse all’interno delle stanze, rivisitando in chiave personale il processo fatto da Scarpa a Castelvecchio».

Storia, arte, cultura architettura e design si uniscono armoniosamente negli spazi del Balcone, in un ambiente dal fascino intrigante, che comprende sedici tra camere e suite dal fascino irresistibile, che coniuga arredi minimal e gusto contemporaneo, comfort esclusivi come idromassaggio e doccia emozionale, dettagli preziosi come travi a vista e affreschi seicenteschi, boiserie ricercate e colori intensi che mantengono vive le emozioni vissute esplorando la città.

Il Balcone di Giulietta nasce dal sodalizio, professionale e personale, tra Michael Cortelletti e Persio Munoz, maestri cosmopoliti dell’hôtellerie e della ristorazione legati nel profondo a Verona. Entrambi sono veronesi “atipici”: Michael ha radici d’oltralpe e si divide tra Verona e Berlino, ma è cresciuto tra i vicoli storici di Verona. Persio ha lasciato la sua Santo Domingo per amore, ma, trasferitosi a Verona nel 1990, ha finito per diventare il più veronese dei veronesi.

Dopo gli studi in Italia e negli Stati Uniti, Michael Cortelletti ha seguito la strada tracciata dal padre Giuliano, facendo il suo ingresso nel mondo alberghiero al Plaza di New York. Si è appassionato all’arte della pizza (lui e suo padre partecipano alla fondazione della prima Scuola Italiana Pizzaioli), ha lavorato per marchi prestigiosi della ristorazione internazionale e , rientrato a Verona, si è dedicato all’attività di famiglia creando Food Democracy, un progetto ambizioso che comprende alcuni dei locali più famosi di Verona: Impero, Altro Impero e Gelateria Impero (in piazza dei Signori), La Costa in Bra e L’Olivo (in piazza Bra stessa) e Casa Mazzanti Caffè (piazza delle Erbe). Una rete in cui oggi si inserisce anche il Balcone di Giulietta.

«Chi arriva al Balcone - spiega Cortelletti - viene accolto nel gruppo Food Democracy e ha la possibilità di sperimentare la nostra ospitalità, che esprime valori in cui crediamo profondamente: il calore di sentirsi in famiglia, la qualità dell’accoglienza, l’amore per l’eccellenza italiana, la ricerca della bellezza e del benessere. Vogliamo che tutti possano vivere il Balcone come un posto dove sentirsi a casa ma immersi nella bellezza e nel contesto meraviglioso del centro storico di Verona».

«Ogni ospite del Balcone - aggiunge Persio Munoz - sarà benvenuto come un amico tra gli amici. ci prendiamo cura di loro in ogni aspetto a cominciare dal momento dell’accoglienza che non avviene in una semplice reception ma in una biblioteca. Ogni dettaglio è una coccola per loro. E la sera, quando le porte del cortile di Giulietta si chiudono ai visitatori, saranno gli unici a poter è quello di godere in tranquillità la bellezza del cortile e fermarsi per un aperitivo riservato, accolti come in famiglia».