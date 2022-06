A Verona Poste Italiane è sempre più green

Poste Italiane viaggia sempre più “green” in provincia di Verona. Sono stati consegnati 4 mezzi elettrici presso il Centro di Distribuzione di Bussolengo per trasportare lettere e pacchi. Le nuove auto elettriche si sommano agli altri mezzi green già a disposizione dei portalettere della provincia di Verona: 42 veicoli elettrici (auto, tricicli e quadricicli), 57 auto ibride plug in, 10 auto bi-fuel a metano, 109 tricicli a benzina a basse emissioni e 8 biciclette.

La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in 4 auto elettriche ciascuna con di 52 kw di potenza, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1 m3. Presso il Centro di Distribuzione sono state inoltre installate le colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw per la ricarica dei mezzi.

Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita realizzati per Poste Italiane aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online.

Il rinnovo della flotta aziendale, uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, proseguirà per tutto il 2022 e conterà in totale 5.800 veicoli elettrici consegnati in tutta Italia pari al 20% della flotta per arrivare a 28mila mezzi verdi entro il 2024.

Poste Italiane con i suoi 160 anni di storia è la più grande piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia a disposizione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e con i nuovi mezzi elettrici diventa ancor più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.