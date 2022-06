Fc Clivense, il sogno sta diventando realtà: raccolti quasi 700 mila euro

A pochi giorni dalla chiusura del crowdfunding, con oltre 675 mila euro raccolti e 624 nuovi soci. Sergio Pellissier fa il punto sul progetto Fc Clivense.

Innanzitutto, il punto sportivo, con tre titoli raggiunti – campionato di terza categoria, titolo provinciale e coppa memorial Segalla: « Il merito - dice Sergio Pellissier - è tutto dei ragazzi che si sono impegnati fin dal primo giorno e hanno dato sempre il massimo insieme con lo staff tecnico guidato da Mister Riccardo Allegretti. È stata una stagione bellissima, sportivamente non potevamo davvero chiedere di più. Poi ci sono i tifosi che ci hanno seguito con passione e davvero grande attaccamento, segno che il progetto è piaciuto, che quei valori che stiamo cercando di promuovere sono condivisi da tantissima gente. Ogni tanto non è stato semplice dal punto di vista organizzativo, perché spesso nella categoria dove abbiamo militato non è stato semplice trovare le strutture in grado di accogliere così tanti tifosi. Ma tutti, per primi loro, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato a questa squadra il massimo dell’organizzazione possibile».

Non meno importante, il crowdfunding: un progetto rivoluzionario nel mondo del calcio che sta dimostrando di funzionare e di poter rappresentare un nuovo modello. « Questo progetto - prosegue Pellissier, socio fondatore Fc Clivense - è il tentativo concreto di partecipare al rinnovamento del calcio italiano tanto richiesto. La nostra società parte da principi sani, e vuole essere un esempio di trasparenza, coerenza e divertimento. In molti affermano che il calcio deve essere riformato: questo è un modo per dare al calcio apertura, inclusività, e soprattutto un nuovo modello di business. Come ho sempre detto la FC Clivense non deve essere la società di Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, ma di tutti i tifosi e di tutti coloro che credono in questo progetto. Quando la gente verrà allo stadio a vedere le partite potrà dire davvero: questa è la mia squadra».

« Noi siamo diversi - racconta Enzo Zanin, socio fondatore Fc Clivense -. Ciò non significa migliori, ma abbiamo l’ambizione di crescere e far crescere un Club che prima di tutto deve essere un’azienda con princìpi e valori inattaccabili. Il nostro è un progetto impegnativo ed entusiasmante allo stesso tempo che mette Verona al centro di una nuova idea di calcio a livello nazionale ed internazionale. Nella mia carriera ho già vissuto una scalata dal calcio dilettante alle categorie professioniste: oggi non è la stessa ambizione. Noi vogliamo portare una nuova idea di calcio che possa essere trasversale su qualsiasi categoria».