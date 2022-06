Torna ArtVerona, 17esima edizione piena di novità

Dal 14 al 16 ottobre 2022, a Veronafiere, torna ArtVerona con nuovi format ed eventi a sostegno del sistema dell’arte italiano.



Un’identità che definisce il triennio 2020-2022 e che rafforza il dialogo tra operatori italiani ed internazionali, per valorizzare il sistema dell’arte italiano e offrire ai collezionisti e ai visitatori un’esperienza coinvolgente, dedicata a più generazioni e pubblici, intraprendendo la strada dell’innovazione e della sostenibilità.



Tante le novità di ArtVerona 2022: le due nuove sezioni Habitat e Curated by la partecipazione di curatori internazionali e il nuovo premio ArteMuseo.





Habitat è un progetto culturale dedicato alla presentazione di importanti ambienti di grandi artisti storici italiani, concepiti come spazi immersivi, capaci di creare coinvolgenti modelli di fruizione e offrire al visitatore un’inedita esperienza di visione.

Curated by presenta le proposte di gallerie che hanno collaborato con un curatore per la realizzazione dello stand, così da sottolineare alcune modalità in cui si sviluppa la relazione tra galleria, curatore e artista.



La fiera rafforza la sua rete internazionale grazie al nuovo progetto pluriennale Visiting Curator, a cura di Maria Chiara Valacchi, in cui direttori e curatori d’istituzioni museali da tutto il mondo sono invitati a scoprire la ricerca e gli artisti delle gallerie di ArtVerona e a partecipare come membri nelle commissioni delle giurie dei premi.

Per il 2022 giungeranno a Verona, Chrissie Iles, curatrice del Whitney Museum of American Art a New York, Nadim Samman, curatore al KW Institute for Contemporary Art a Berlino, Michal Novotný, direttore della Collezione di Arte Moderna e Contemporanea alla National Gallery a Praga e Christian Malycha, direttore della Friedrichs Foundation, Bonn / Weidingen.

Il Premio ArteMuseo, a cura di Elena Forin, è un progetto triennale sviluppato per creare dialoghi e opportunità concrete tra 5 musei e fondazioni italiane e altrettanti artisti presentati ad ArtVerona. Per almeno tre anni, la Fiera selezionerà a rotazione 5 tra musei e fondazioni del territorio italiano che intendono dedicare una mostra personale a un artista tra quelli rappresentati dalle gallerie espositrici, o includerlo in una mostra collettiva.