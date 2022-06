ENAC Veneto: a Verona tavola rotonda sul mercato del lavoro

E' iniziato uno dei primi percorsi in Veneto per formare gli “Operatori del Mercato del lavoro” (OML), cioè le figure preparate per accompagnare le persone a trovare un nuovo lavoro. E' stata l’occasione per Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano di affrontare il grande tema occupazionale non solo dal punto di vista delle risorse disponibili nell’ambito del PNRR ma anche dell’epocale rinnovamento richiesto ai Servizi al Lavoro.

Tra le sfide che si proverà a vincere grazie alle risorse disponibili nell'ambito del PNRR, il passaggio definitivo da un sistema che per i disoccupati prevedeva solo sui sussidi, a uno in cui a questo si aggiungo servizi per il reimpiego, rifiutando i quali anche i sussidi decadono.

Come emerso nella tavola rotonda organizzata, nell’Aula Magna dell’Istituto Canossiano a Verona, da ENAC Veneto con i principali esperti del settore delle politiche attive, le risorse pari a 4,4 miliardi di euro alloccate per il programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), in aggiunta ai 600 milioni di euro destinati a rafforzare i Centri per l'Impiego e ad altri 600 milioni di euro per il sistema duale basato sull’alternarsi tra formazione “in aula” e “in contesti lavorativi”, da sole, potrebbero non essere sufficienti a garantire il raggiungimento degli importanti traguardi di reale occupabilità dei soggetti interessati.

Fondamentale è anche la formazione di nuovi professionisti capaci di diventare il collante tra le persone in cerca di lavoro e servizi formativi e di inserimento lavorativo, con una specializzazione nel trattare il percorso di ricollocazione e carriera degli utenti. Proprio per rispondere a questa esigenza è nato il percorso formativo per OML promosso da ENAC Veneto, che è tra i primi dieci enti a livello regionale per l’attività di inserimento lavorativo e si è meritata il giudizio positivo della Regione Veneto.

«Per noi, piccola realtà no profit, che partiamo dalla formazione e che non abbiamo natura commerciale - sottolinea il direttore generale, Matteo Roncarà -, è un importante doppio riconoscimento: dalle persone, che ci scelgono per essere seguite e formate verso il ricollocamento, e dalla Regione, che giustamente misura la nostra efficacia».