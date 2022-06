Bottega, nuovo taglio del nastro davanti al “Motta” di Milano

Dopo 36 Prosecco Bar e 6 Terrazze Bar sparse per il mondo, Bottega, la casa vinicola trevigiana che esporta in 146 paesi nel mondo, ha inaugurato un’altra Terrazza Nar alla Fiera di Milano, uno spazio che rimarrà aperto per tutte le manifestazioni fieristiche e che va ad ampliare la visibilità di questi locali che vogliono essere una rivisitazione in chiave moderna delle vecchie osterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare uno stuzzichino o un pasto caldo al bancone o al tavolo.

300 mq, davanti al “Motta” la Terrazza di Bottega sin da ieri è stata presa d’assalto dai visitatori giunti da ogni dove. Bottega fa anche sapere che a fine mese verrà aperta anche una ottava Terrazza all’hotel Principe a Lazise.