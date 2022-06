Coldiretti e Filiera Italia alla fiera di New York per difendere il Made in Italy

Coldiretti e Filiera Italia si mobilitano insieme a ICE, il più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari: il Summer Fancy Food 2022, che si terrà dal 12 al 14 giugno a New York City presso il Javits Center.

La guerra in Ucraina frena gli scambi commerciali, favorisce le speculazioni e moltiplica il falso Made in Italy nel mondo. Pertanto, Coldiretti ha deciso di far toccare con mano la varietà e la qualità delle eccellenze alimentari nazionali e smascherare le imitazioni che si moltiplicano nei diversi continenti.

L’appuntamento è per i tre giorni dalle 10 alle 16 (orario New York) al Javits Center level 3, Padiglione Italia, stand n.2717 dove saranno messe a confronto per la prima volta le autentiche specialità nazionali con le brutte copie più diffuse mentre i cuochi contadini dimostreranno la differenza tra i veri piatti della tradizione gastronomica tricolore e quelli storpiati all’estero con ricette improponibili.

Sarà presentato lo studio Coldiretti/Filiera Italia sulle esportazioni agroalimentari Made in Italy in tempi di guerra e la minaccia rappresentata dal moltiplicarsi dei “tarocchi” low cost e dall’arrivo dei cibi sintetici.