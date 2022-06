Catullo, aeroporto innovativo: team dal Bangladesh per conoscere l'alta tecnologia

Visita ufficiale al Catullo della delegazione della Civil Action Autorithy del Bangladesh, interessata a vedere il sistema BCMS Ventur in funzione per verificarne l’utilità e l’efficacia, in particolare per contrastare il pericoloso fenomeno dei birdstrike. Dinamica frequente soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio, consiste nell'impatto tra il velivolo e gli uccelli. Numerosi i danni che può portare: il rischio per l'avifauna è molto alto così come sono numerosi i danni causati da un impatto ad alta velocità con un volatile o, addirittura, uno stormo.

«Il Catullo è all’avanguardia per la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo - commenta soddisfatto il sindaco -. Direi che non ci può essere notizia migliore. La crescita e lo sviluppo del nostro aeroporto passa non solo dai piani di investimento coraggiosi e da nuove infrastrutture, ma anche dai servizi all’utenza primo tra tutti il tema della sicurezza». Sistema di sicurezza e prevenzione di alto livello quello dell'aeroporto veronese tanto da essere preso a modello da compagnie estere. «La visita di oggi conferma che il Catullo non solo è all'avanguardia anche su questo fronte, ma è uno degli aeroporti più innovativi in Italia e nel mondo, e lo è anche grazie ad una start up che ha un’anima anche veronese e che ha sviluppato il progetto in collaborazione con l'università scaligera, quindi una doppia soddisfazione».