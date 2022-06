Le etichette veronesi di Ilatium Morini al Fuori Salone di Milano

Ilatium Morini, la società agricola in provincia di Verona, è lo sponsor ufficiale di DDB HUB. Le etichette Ilatium Morini allieteranno gli ospiti del Castello Sforzesco di Milano in Parco Sempione.

Un allestimento creato per l’occasione comprensivo di struttura coperta e area lounge, offrirà ai partecipanti nuovi spunti e nuove visioni in armonia con la natura circostante.

Designer, architetti, istituzioni, giornalisti e professionisti del settore italiani ed esteri saranno rinfrescati dalle bollicine dell'ultima new entry. Il nuovo Spumante “Sette” metodo classico extra burt: secco e con basso residuo zuccherino, è l’ideale per essere degustato da solo o in un menù.

La completa assenza di gelatine o lieviti di origine animale lo rendono un vino adatto anche a vegetariani e vegani. Lo Spumante è davvero per tutti e non poteva mancare nel DDN HUB.

Fiore all’occhiello della settimana del Fuori Salone è la serata di Gala di venerdì 10 giugno dove i maggiori esponenti del mondo del design, della moda, della finanza e del giornalismo avranno modo di apprezzare menù di chef stellati in abbinamento ai vini Italium Morini per una food and wine experience esclusiva.

Mondo del vino e del design si incontrano grazie a prodotti di eccellenza e nella condivisione di valori comuni. Dal Soave doc “Campo Le Calle” al Valpolicella Superiore doc “Prognai”, Ilatium Morini propone calici per tutti i gusti.