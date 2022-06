Verona Experience, per un soggiorno indimenticabile

Dopo una lunga attesa è uscito il nuovo numero di Verona Experience, la guida dettagliata per trascorrere un piacevole soggiorno a Verona.

La cura editoriale è della giornalista Camilla Faccini e la direzione è di Matteo Scolari, giornalista e direttore di Verona Network. Verona Experience non è una semplice guida, è una mappa per scoprire Verona in tutte le sue caratteristiche, dal cibo alle bellezze artistiche, per una vacanza che diventa una vera e propria esperienza. Per vivere una città da ospiti non da turisti.

Sia in formato digitale che cartaceo, è disponibile in tre lingue: italiano, inglese e tedesco. All’interno, 5 sezioni per esplorare la città e la provincia da ogni punto di vista senza perdersi nemmeno un evento o un’attrazione.

La prima, “Verona da visitare”, celebra le bellezze artistiche e architettoniche che rendono noto il centro storico in tutto il mondo: dall’anfiteatro Arena fino ai luoghi danteschi. Un vero museo a cielo aperto.

La seconda sezione è dedicata alla “Verona da Amare”, tutti da scoprire i luoghi che celebrano l’amore nella città più romantica d’Italia. “Verona da gustare” è la terza parte dell’esperienza che offre una dettagliata guida gastronomica delle specialità e dei migliori ristoranti della città.

In chiusura “Verona da non perdere” e “Verona fuori le mura”: raccoglie tutti i luoghi da visitare che si trovano fuori dal centro cittadino, dal Parco Giardino Sigurtà fino alle sponde del lago. Verona Experience è una guida ospitale e attenta che celebra le bellezze e il gusto, gli eventi e l’arte per un soggiorno da ricordare.

Scopri la tua Verona Experience: https://bit.ly/VrExp_2022