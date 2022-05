"Io Sono Originale", workshop contro la contraffazione fa tappa all'UniVr

"Io Sono Originale" è l’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al CNCU. Appuntamento a domani, martedì 31 maggio, al Polo Universitario di Santa Marta: il focus della tappa veronese del progetto nazionale è "Agribusiness e contraffazione". In continuità con le precedenti edizioni, promuove una campagna di educazione e sensibilizzazione per coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai rischi collegati alla contraffazione.

L’acquisto di beni contraffatti è un atteggiamento di consumo, spesso sottovalutato e poco percepito, che minaccia la proprietà industriale e intellettuale. Per contrastarlo, occorrono strategie coordinate di informazione e sensibilizzazione: è determinante coinvolgere attivamente i consumatori attraverso un piano mirato di attività formative e divulgative, che contribuisca a disincentivare la scelta, da parte dei cittadini, di acquistare prodotti falsi.

"Io Sono Originale" prevede, tra le diverse attività in programma, workshop dedicati agli studenti universitari: i giovani saranno coinvolti in prima persona nella realizzazione di incontri di approfondimento sul tema della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione, in collaborazione con 35 atenei italiani fra cui quello veronese.

Adiconsum Verona, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona offre alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto sulla contraffazione alimentare per informare i consumatori sui rischi di un fenomeno sempre più insidioso, capace di minare la sicurezza alimentare. All'incontro che si terrà domani alle 11 al Polo Universitario di Santa Marta si confronteranno docenti, esperti e studenti sulle strategie di lotta e contrasto ai casi contraffattivi.