Sostenibilità veronese, Quid e Verallia siglano partnership

Verallia Italia e Quid Impresa Sociale siglano una partnership all’insegna della sostenibilità sul territorio veronese. La collaborazione si è strutturata su più fronti: da un lato è stato firmato un accordo di impiego inclusivo ex Art.14 che vede Quid come fornitore di merchandising sostenibile per Verallia Italia. Dall’altro Verallia contribuisce alla nascita di Worldplaces Verona – progetto flagship locale di rete che accompagnerà Quid nei prossimi tre anni. Con il supporto di Verallia e grazie a partner operativi come Sol.Co, Dhub, Economics Living Lab dell’Università di Verona e Famiglie per la Famiglia Quid pianifica di dare continuità e rafforzare i programmi di formazione inclusiva ed empowerment all’interno dei laboratori carcerari e dei laboratori produttivi di Avesa con una particolare attenzione alle risorse femminili.

La partnership sarà presentata alla cittadinanza e alla stampa proprio questo pomeriggio (ore 18.30) presso il Quid Store di Verona in via Rosa 6. L'evento è dedicato alla sostenibilità, e in particolare al consumo consapevole d’acqua.

Il tema del consumo sostenibile d’acqua è vicino a Quid, brand di moda etica e a Verallia, leader del vetro. Per l’occasione le vetrine dello store di via Rosa ospiteranno un’installazione a tema ‘messaggi in bottiglia a un mondo futuro’, in cui i prodotti Verallia affiancheranno l’iconica capsule collection ‘Whales’, firmata Quid.

Quid è un’impresa sociale veronese con l’obiettivo di trasformare la moda Made in Italy per trasformare il mercato del lavoro in Italia, rendendolo più inclusivo soprattutto per le donne attraverso il proprio brand di moda etica Progetto Quid, Verallia, con i suoi 6 stabilimenti in Italia, produce contenitori in vetro per alimenti, creando ogni giorno valore, innovazione e qualità.

L'economia circolare è al centro della strategia aziendale, che si pone l’obiettivo di salvaguardare l'ambiente, occupandosi direttamente del riciclo del vetro. La presidente di Quid, Anna Fiscale, descrive la partnership come «Un esempio di sostenibilità a 360 gradi – sociale, ambientale e di ecosistema: con una realtà profit e una non profit allineate per valori, visione e voglia di generare impatto positivo localmente».

Soddisfatto anche Luca Bollettino, direttore HR di Verallia Italia: «Questa partnership ci arricchisce come persone prima ancora che professionisti e rende concreti i nostri obiettivi di sostenibilità inclusione e diversità all’interno della nostra azienda. Quid e noi condividiamo dei valori – in primis il porre al centro della nostra azione le persone - che hanno favorito il nostro incontro e sono certo ci permetteranno di collaborare a lungo».