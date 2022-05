Torna Start Cup Veneto, la competizione più innovativa della regione

Ancora novità per Start Cup Veneto, la business plan competition organizzata dalle università di Padova, Verona e IUAV di Venezia, che è giunta alla sua 21esima edizione. L’organizzazione di Start Cup è infatti lieta di annunciare l’ingresso di Bio4Dreams S.p.A. nel Comitato Tecnico Scientifico della competizione.

«Quest’oggi abbiamo il grande piacere di attivare una proficua collaborazione con Bio4Dreams per questa, ma già guardando anche alle prossime, edizione di Start Cup Veneto. – dice Fabrizio Dughiero, prorettore con delega all’Innovazione e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova – Siamo particolarmente orgogliosi di poter contare sulla collaborazione di un’importante società nel settore delle scienze della vita. Con questa notizia si segna un ulteriore passo di Start Cup Veneto verso attori chiave dell’ecosistema dello start up d’impresa».

«Le sinergie con i nostri partner e il contributo per la costruzione di ecosistemi dell'innovazione sono centrali nell'approccio di Bio4Dreams - afferma da Bio4Dreams Chiara Bortolini, Innovation Hubs Developer -. Siamo quindi felici e onorati del nostro coinvolgimento nel Comitato Tecnico Scientifico di questa iniziativa. Non vediamo l’ora di portare il nostro contributo concreto. Rivolgiamo un ringraziamento particolare agli organizzatori, perché nell’ultimo anno la nostra collaborazione ha dato luce a numerose altre attività per il territorio a supporto dell’innovazione nel settore Life Science».

Start Cup Veneto 2022 intende stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. L’apporto di Bio4Dreams si tradurrà nella partecipazione di Chiara Bortolini, Innovation Hubs Manager & Operations Manger Venezia Mestre, al Comitato Tecnico Scientifico di Start Cup: l’organo che valuterà le proposte imprenditoriali ed assegnerà i premi finali alle migliori idee.

Nel frattempo, prosegue la fase di raccolta delle iscrizioni a Start Cup 2022, dopo di chè inzieranno le selezioni dei 25 semifinalisti e un primo step di formazione previsto a Venezia per il 6 giugno. A fine giugno verranno indicati i 10 finalisti, che seguiranno un programma intensivo di formazione (Programma di Accelerazione) dal 21 al 23 giugno. Infine, dopo l’estate i candidati si prepareranno per la finale, che avrà luogo a Venezia il 6 ottobre e nella quale verranno assegnati i premi alle migliori idee imprenditoriali innovative.