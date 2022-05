Vega Formazione, domani inaugurazione delle nuove aule

Domani inaugurazione dei nuovi spazi formativi per la sicurezza sul lavoro di Vega Formazione: appuntamento alle 19 presso il Centro Direzionale Terraglio. Parteciperà al taglio del nasco anche l'assessore al Lavoro del Comune di Venezia, Simone Venturini.

Da quasi tre decenni nel settore, Vega Formazione nell’ultimo anno ha formato 50 mila lavoratori con 2500 corsi avviati. Un record nazionale in crescita, specie con l’inaugurazione di nuovi spazi formativi.

«Tra qualche giorno, avremo 2000 metri quadrati di aule per la formazione dei lavoratori – spiega Mauro Rossato presidente del Gruppo Vega – un risultato che ci rende orgogliosi e che siamo fieri di condividere con l’Assessore al Lavoro del Comune, Simone Venturini. Perché l’eccellenza a Nordest non è solo produttiva, ma anche formativa. E si trova nella terraferma veneziana. Inoltre, la nostra formazione non ha confini i lavoratori arrivano nelle nostre aule virtuali e in presenza da tutta Italia. Da Nord a Sud del Paese».

Importante ricordare, poi, l’impegno del Gruppo Vega con l’attività dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro.

Da tredici anni, infatti, l’Osservatorio guidato da un team di ingegneri esperti, è fonte autorevole per gli addetti ai lavori e per la stampa locale e nazionale nel monitoraggio dell’emergenza morti sul lavoro nel Paese. Ogni mese elabora statistiche, mappature provinciali e regionali per delineare i punti deboli della sicurezza sul Lavoro in tutta Italia.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per domani, 27 maggio, alle 19 presso il Centro direzionale Terraglio 1 in via Don Tosatto 151 a Mestre (VE).