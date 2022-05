VetroCar sigla partnership con Partoo e rafforza la presenza online

VetroCar sigla una partnership con la startup francese Partoo e continua a migliorare la sua eReputation.

Vetrocar, l’azienda italiana specialista della riparazione e sostituzione di cristalli per auto, è in costante crescita, e due sono gli elementi cardine di questo successo: l'attenzione che i dipendenti ripongono nella cura dei loro clienti e le loro strategie di posizionamento online.

Con più di 200 filiali e 170 service point, Vetrocar è presente su quasi la totalità del territorio italiano e vanta 20 anni di esperienza. Durante questi anni, sono stati in grado di intercettare le nuove richieste di mercato e di adattarsi alle nuove abitudini dei consumatori. Sempre più utenti, infatti, si muovono in autonomia per reperire online le soluzioni ai loro problemi, ed essere presenti online e sui siti di navigazione è essenziale, per poter rispondere tempestivamente alle domande dei clienti e dare la massima visibilità al servizio.

Grazie alla collaborazione con Partoo, Vetrocar ha raggiunto dei risultati degni di nota: in un solo anno hanno registrato un aumento del 94% delle ricerche online, un incremento delle visualizzazioni delle schede Google e Google Maps del 125% e delle interazioni attraverso le Call to Action pari al 43%.

Silvia Franchini, responsabile Marketing di VetroCar racconta: «Grazie alla collaborazione con Partoo i risultati che stiamo ottenendo sono davvero impressionanti. Il boom di recensioni positive che sono state registrate nell’ultimo anno ci hanno permesso di avere un ranking di 4,7 stelle su 5».

«Affidarci a Partoo ci ha permesso di raccogliere dati essenziali per poter delineare il comportamento dei consumatori e monitorare costantemente la nostra eReputation. Partoo è formata da un team di professionisti, che sono stati fin da subito al nostro fianco per definire le migliori strategie da utilizzare, e garantendoci sempre un supporto rapido e puntuale - commenta Giovanni Spadaro, Marketing operativo di VetroCar -. Partoo ha permesso la gestione centralizzata di tutte le informazioni essenziali per l’utente finale e la diffusione automatica di quest’ultime sui principali motori di ricerca e navigazione».

Partoo offre una rapida soluzione e la presenza online in un clic: tutte le informazioni dei negozi (indirizzi, orari, foto, click & collect, consegna, ecc.) vengono automaticamente condivise su una decina di piattaforme come Google, Facebook e Waze. L'azienda, in questo modo, potrà controllare l'immagine del proprio brand, fornire informazioni complete e aggiornate agli utenti online e posizionarsi nei primi risultati di ricerca organica sulle ricerche locali. La relazione con i clienti L'interfaccia consente di raccogliere, centralizzare, analizzare e rispondere ai messaggi e alle recensioni dei clienti pubblicati su Google e Facebook. L'obiettivo è stabilire un nuovo rapporto con il cliente e accompagnare gli utenti durante tutto il percorso di acquisto online. L’implementazione di queste azioni invia un segnale molto forte a Google, migliorando notevolmente il posizionamento dei negozi su ricerche competitive, come "riparazione auto Milano".

«Partoo ci ha messo a disposizione un team preparato e una piattaforma intuitiva e di facile utilizzo, in grado di rispondere alle nostre esigenze - commenta Cristian Degrazi, IT manager di VetroCar -. Inoltre, attraverso la loro piattaforma è possibile fare attente analisi sul rendimento dei nostri affiliati e premiare quelli più meritevoli».