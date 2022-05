Confartigianato, Iraci Sareri: «Alcuni bonus utili e altri meno utili»

«Ci sono bonus utili e bonus meno utili: non si deve commettere l’errore di fare di tutta l’erba un fascio, ma valutare gli impatti e puntare su quelli che funzionano». Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona, interviene con i numeri dell’Ufficio Studi di Confartigianato, per commentare un’analisi che mette in fila la quarantina di bonus ancora attivi, introdotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi, per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

«L’emergenza pandemica prima e il conflitto Russo-Ucraino poi – continua Iraci Sareri – hanno sconvolto la società e l’economia. Due crisi epocali a cui il nostro Paese ha risposto introducendo, tra le altre misure, una serie di bonus - dall’energia all’edilizia -, che stanno contribuendo da un lato ad aiutare imprese e famiglie da eventi straordinari, e per questo si spera anche temporanei, ma anche a generare lavoro e ricchezza. Lo abbiamo sempre detto: la politica dei bonus a pioggia e delle ‘mancette’ per tutti non ci ha mai convinto, ma la questione va affrontata con raziocinio e valutazioni precise, perché ci sono bonus che servono e altri discutibili».

In particolare, il sistema dei bonus edilizi, su ristrutturazioni, facciate, sismabonus, superbonus, ecc., secondo l’Ufficio Studi confederale, sta avendo un impatto straordinario. Non è un caso che sia proprio il settore delle costruzioni ad aver trainato la ripresa post-pandemia, registrando nel 2021 un aumento del valore aggiunto del 13,6% rispetto ai livelli del 2019 (+0,4% la manifattura e - 4,4% i servizi) e mantiene un andamento positivo anche nella prima parte di quest’anno: nei primi due mesi del 2022 la produzione delle costruzioni registra in Italia un aumento del 18,8% su base annua, più intenso del +7,0% dell’Eurozona.

Il settore ha contribuito anche al recupero del mercato del lavoro: nel 2021 gli occupati superano dell’8,4% il livello del 2019 (+111 mila unità in più) mentre il totale dell’economia è in flessione del 2,4% (-555 mila unità in meno); si tratta dell’unico aumento rilevato tra i macrosettori, visto che il Manifatturiero esteso (comprensivo di estrattivi e public utilities) scende dell’1,7% ed il Servizi segnano un calo del 3,7%. La controprova sta nella stima sull’impatto che avrà la novità sulle attestazioni SOA.

Riportando nell’incertezza cittadini e imprese, nell’ipotesi che a seguito del blocco del mercato, nella restante parte dell’anno, il trend degli investimenti in costruzioni si allineasse, al ribasso, al +2,6% previsto per la media dell’Eurozona, si determinerebbe un effetto recessivo di 7,1 miliardi di euro di minori investimenti, che penalizzerebbe ulteriormente la fragile crescita del PIL del 2022.