Anche a Verona partono corsi gratuiti per formare assistenti familiari

Engim Veneto e Assindatacolf promuovono tre corsi gratuiti per diventare un assistente familiare.

Tre percorsi di formazione pratico-teorici gratuiti nelle sedi Engim Veneto di Verona, Padova, Venezia e Oderzo (Tv), per diventare un Assistente Familiare professionista scegliendo tra Colf, baby sitter e assistente alla persona anziana o disabile.

Un’opportunità per valorizzare le competenze di chi, ogni giorno, si occupa con passione e dedizione dell'assistenza ai familiari siano essi anziani o bambini.

Una professionalità che richiede competenze ad hoc e conoscenze specifiche, non sempre acquisibili con la sola esperienza. I percorsi proposti riguardano tre figure ossia:

-Colf polifunzionale a sostegno della famiglia nella gestione ed organizzazione della casa della durata di 40 ore

-Babysitter, ossia la persona che coadiuva la famiglia nella gestione dei bambini della durata di 64 ore

-Assistente alla persona anziana a ridotta autonomia o disabile nelle attività quotidiane legate alla cura personale e alla casa della durata di 64 ore.

Tutti i tre percorsi valgono inoltre come prerequisito per accedere all'esame di certificazione delle competenze per conseguire la "patente qualità" prevista dalla 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗜 𝟭𝟭𝟳𝟲𝟲𝟮𝟬𝟭𝟵.

L’opportunità interessante per i candidati è che a seguito del percorso i loro nominativi verranno inseriti negli elenchi comunali a disposizione delle famiglie che ricercano personale specializzato garantendo alle persone visibilità e lavoro adeguatamente remunerato e riconosciuto.

I corsi si terranno nelle sedi ENGIM Veneto di Verona, Padova, Venezia e Oderzo e si rivolgono a tutte le persone, senza limiti di età che intendono svolgere questa professione.