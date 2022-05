ODINO – Officina di Soave: in partenza una ricca stagione di corsi

In partenza i nuovi corsi che caratterizzano il catalogo formativo dell’Officina di Soave, dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti sulla provincia di Verona. Una nuova edizione ricca di contenuti, accessibili in forma completamente gratuita, per contribuire a valorizzare le competenze tecniche del comparto vitivinicolo locale.

Proposte e temi diversificati, questa volta con una specifica attenzione anche alle aziende del comparto. Tanti i corsi che stanno per partire:

Agricoltura di Precisione dal 24 maggio. Un ciclo di eventi articolato in sette appuntamenti firmati Confagricoltura Verona e Innosap (Rete Innovativa Regionale). Un viaggio con i "big" del settore per capire concretamente i concetti alla base dell'Agricoltura di Precisione e le applicazioni in azienda, anche grazie al supporto di casi pratici e visite in cantina.

Green Wine Marketing, in partenza il 3 giugno. Il “vino sostenibile” come strumento di promozione del territorio. Ma attenzione, nessun vigneto baciato dal sole… il "vino sostenibile" dovrà promuovere l'Ex-Base NATO sul Monte Calvarina, attraverso un project work che dovrà dare origine ad un packaging “made in ODINO”.

Cantiniere 2.0 a fine giugno. Un percorso di formazione ad-hoc per gli aspiranti cantinieri del domani. Ma non un "domani" qualsiasi! La formazione è orientata a coloro che attendono con ansia la stagione autunnale in arrivo e permetterà di addentrarsi nei processi vinicoli, con un'attenzione particolare al tema della "sicurezza".

Potatore Advanced, in partenza a metà luglio. Un nuovo livello del famosissimo metodo di potatura Simonit&Sirch. Un corso aperto ai partecipanti delle edizioni precedenti per mettere in pratica le abilità acquisite e seguire il proprio cammino di VINE MASTER PRUNERS.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il team ODINO- Soave all’indirizzo mail soave@progetto-odino.it