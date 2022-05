Apindustria Confimi Verona lancia il nuovo progetto: Officina delle imprese

Nasce l’Officina delle imprese. È il progetto che Apindustria Confimi Verona ha realizzato, con il contributo della Camera di Commercio di Verona e la collaborazione dell’ateneo scaligero, per guidare le piccole e medie imprese nel dopo pandemia e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo.

«In questo momento di incertezza, vogliamo essere ancora più vicini alle aziende del territorio - spiega il presidente di Apindustria Confimi Verona, Renato Della Bella -, fornendo un adeguato supporto informativo e gli strumenti operativi per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale veronese».

“Insieme per lo sviluppo” è infatti la direzione dell’iniziativa che, nel concreto, si declina in tre diverse azioni. Innanzitutto con l’attivazione di un servizio permanente a supporto di tutte le pmi veronesi, attraverso laboratori di idee dedicati alla formazione degli imprenditori, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile e giovanile.

Prevede inoltre la costituzione, con il supporto dell’Università di Verona, di un’Officina dei dati per valutare in tempo reale la situazione all’interno delle aziende, analizzando dati economici e difficoltà, prospettive future ed elementi di miglioramento auspicati, fabbisogni ed esigenze a cui rispondere. È in programma infine l’apertura di uno sportello a disposizione delle aziende del territorio per dare supporto nel cogliere le opportunità offerte dal PNRR e da altri strumenti di finanziamento.

Il progetto prende il via il 19 maggio con un webinar gratuito incentrato proprio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dal titolo: “PNRR ed altre opportunità per lo sviluppo delle imprese veronesi”. L’evento si terrà on line, dalle 11.00 alle 12.30, previa iscrizione. Per informazioni: Ufficio formazione di Apindustria Confimi Verona, telefono 045.8102001.