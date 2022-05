Pasticceria e marketing: il tour di Iginio Massari arriva a Verona

Si terrà il 23 maggio a Verona il secondo appuntamento di Meet Massari R-evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna e rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca.

Protagonisti, il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, la figlia e Pastry Chef Debora e Giacomo Pini, Docente Cast Alimenti e Consulente Marketing.

L’appuntamento di Verona sarà dedicato a dolci intramontabili della tradizione francese e italiana nella pasticceria da laboratorio: la Paris Brest, la zeppola e il bigné con i suoi tanti ripieni.

Per la ristorazione e l’hotellerie, con gli stessi ingredienti, verrà creato l'éclair. Una pasticceria a "tutto tondo" che abbraccia le esigenze di tutti gli artisti del dolce.

Giacomo Pini accompagnerà la masterclass, illustrando tecniche commerciali e di marketing per aumentare le vendite dei prodotti di pasticceria. Partner dell’incontro è Marper, azienda veronese fondata nel 1992 da Matteo Marastoni ed Eliano Peretti e oggi punto di riferimento per i professionisti dell’arte bianca, grazie alla competenza e all’affidabilità nel selezionare le migliori materie prime e i semilavorati per il mondo della pasticceria, della panificazione e della ristorazione.

Prima di Verona, il tour ha fatto tappa a Mesagne in provincia di Brindisi. Ad andare in scena in questo caso è stata “La prima colazione”, con croissant, sfogliate a intreccio multiplo con frutta candita e muffin, pensati per la pasticceria da laboratorio, per la ristorazione e l'hotellerie.

Dopo le prime due tappe, a Mesagne e Verona, il tour Meet Massari R-evolution approderà a Teramo il 26 settembre con un appuntamento interamente dedicato al Re dei lievitati, il Panettone.

Per iscriversi a Meet Massari R-evolution, i professionisti possono contattare il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull’e-shop Molino Dallagiovanna ecommerce. Per ulteriori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/mmr-verona

Il programma della giornata del 23 maggio prevede l'incontro al Crowne Plaza (Via Belgio 16) con inizio fissato per le 9.30. Dopo l'accredito partecipanti, alle 10.15 prevista presentazione di Molino Dallagiovanna poi, alle 10.30, Meet Massari R-evolution con Iginio Massari, Debora Massari e Giacomo Pini. 13.00-14.00 Pausa pranzo e ripresa dalle 14 con Meet Massari R-evolution con Iginio Massari, Debora Massari e Giacomo Pini. Chiusura dalle 17 alle 17.30 con saluti finali.