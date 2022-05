Valpolicella Benaco Banca si rinnova e guarda al futuro

È una nuova finestra sul futuro, pur nel solco della continuità. BCC Valpolicella Benaco si presenta al territorio con la nuova squadra di amministratori, dopo che l’Assemblea dei soci ha approvato il 29 aprile scorso non solo il bilancio 2021 , ma anche la nuova governance dell’Istituto , che si rinnova nelle cariche e nella composizione stessa con nuovi entrati.

«Il mese di aprile ha fatto segnare numeri molto positivi dovuti prevalentemente ai flussi turistici che sul Garda sono tornati in primavera ai livelli del 2019 - commenta il Presidente Daniele Maroldi. Netta ripresa del settore turismo anche in Verona città per le attività del centro storico».

«La nostra BCC ha investito molto negli ultimi anni in questo settore e nelle attività economiche collegate- spiega il Presidente. Ora raccogliamo i frutti di questa politica, che è rimasta molto ancorata alle attività locali, quelle tradizionali e quelle innovative».

«Bcc Valpolicella Benaco ha registrato ad aprile 2022 accrediti da turisti stranieri tramite strumenti di moneta elettronica per oltre 9 milioni di euro, importo doppio rispetto lo stesso periodo del 2019, ultimo anno pre covid. Si tratta di un indizio importante- sottolinea Maroldi- che conferma in modo tangibile la ripresa turistica e che delinea il posizionamento strategico acquisito dalla Banca anche in prospettiva futura: oggi siamo a tutti gli effetti uno dei player di riferimento del nostro territorio».