Ferrari BK rifà il look al proprio sito web, ora totalmente accessibile

È online da qualche giorno il nuovo web site di Ferrari BK, disegnato e sviluppato da Coo’ee, che da diversi anni cura il supporto strategico creativo per le diverse attività di comunicazione attraverso cui l’azienda con sede a Lugo di Grezzana si è affermata come leader nel mercato delle pavimentazioni per esterni, dei giardini e delle piazze più belle d’Italia.

Ferrari BK guidata dal CEO Ivano Ferrari, da oltre 50 anni produce soluzioni per gli spazi esterni: pavimenti, muri di contenimento e muretti, ma anche singoli blocchi per murature. Questo ha permesso all’azienda di diventare leader in Italia e di essere riconosciuta come sinonimo di qualità dal mercato, ma prima di tutto dai clienti.

Un posizionamento, quello di Ferrari BK, che è anche il risultato di un percorso di comunicazione che da qualche anno l’azienda sta intraprendendo con il supporto di Coo’ee, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, che ha commentato così:

«Siamo soddisfatti di aver portato a termine un progetto che ha richiesto molto impegno, ma che è riuscito a rispecchiare a fondo l’anima di un’azienda votata all’innovazione e alla qualità dei prodotti come Ferrari BK. Il nuovo sito è la sintesi perfetta di tutto questo: un design attuale e fresco, una user experience intuitiva per privati e progettisti, e una chiarezza generale che comunica forte e chiaro questo cambiamento. Insomma cambiano le vesti, ma non cambiano gli obiettivi: Ferrari BK vuole comunicare la sua qualità per affermarsi come leader degli spazi esterni non più solo offrendo prodotti, ma idee e soluzioni per viverli al meglio.»

Coo’ee dal 2015 è il partner di comunicazione di Ferrari BK, e affianca l’azienda in varie attività, tra cui le campagne ADV sui mezzi digitali e tradizionali che in questi hanno accompagnato l’azienda e per cui è previsto prossimamente un nuovo soggetto creativo della campagna «Stile, fantasia e libertà.»

Non è tutto. Il nuovo portale è stato strutturato per avere una perfetta accessibilità. A vagliare e a offrire consulenza per arrivare a una configurazione perfettamente utilizzabile anche da persone con disabilità, è stata la Cooperativa Yeah di Verona, fondata dagli imprenditori Fabio Lotti e Marco Andreoli, già nota nel panorama digital per aver accompagnato anche grandi player del mercato nazionale verso una perfetta integrazione dei sistemi informativi con le esigenze di ogni persona. Il lavoro di Yeah è in corso e nelle prossime settimane sarà ultimato.