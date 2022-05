Studio Gazzani è nei 100 Best in Class

Lo Studio Gazzani di Verona e Milano è stato premiato ieri a Cernobbio tra i 100 profili che Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia e lo Studio Ambrosetti, hanno selezionato all’interno della lista “100 Best in Class”, volta a premiare i migliori Studi di commercialisti d’Italia.

Un’iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa, auspicabili protagonisti della ripresa e del rilancio del Paese in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme.

La commissione, formata da docenti universitari, responsabili dell’amministrazione di aziende, dottori commercialisti e manager con importanti esperienze, ha selezionato lo Studio Gazzani nella sezione “Valore economico e sviluppo di business”, ovvero Studi che hanno creato maggiore valore economico e sviluppo del business per i propri clienti accompagnandoli nel loro percorso di crescita tra i Primi tre d’Italia.

«Siamo orgogliosi di essere stati premiati tra le prime tre delle 100 eccellenze selezionate della categoria valore economico e sviluppo di business – afferma dott. Massimo Gazzani - perché è stato un riconoscimento alla crescita dello Studio e tutti i collaboratori che guardano ogni giorno il futuro con entusiasmo e stimolo».

Lo Studio Gazzani era l'unico di Verona e tra i pochissimi del Veneto.

La cerimonia è avvenuta ieri 10 maggio a Villa Erba, dove gli organizzatori - The European House – Ambrosetti, insieme a Forbes e a TeamSystem, gruppo italiano leader nella fornitura di soluzioni e servizi di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende e dei professionisti, hanno proposto una giornata di riflessione su alcuni importanti trend in atto e sugli impatti diretti e concreti che essi avranno, in particolare, sulle libere professioni, con la presenza di Ferruccio De Bortoli, Anna Ascani (Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico), Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani), Tiziano Treu (Presidente, CNEL), Luigi Marattin (Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati), e tanti altri relatori.

Studio Gazzani offre servizi professionali alle Aziende per tutte le esigenze in ogni ambito, è uno degli studi di consulenza aziendale e tributaria più storici in Italia, perché presente dal 1955, ma tra i più evoluti come attività di supporto alle PMI.

Da sempre al fianco di famiglie di imprenditori leader nei propri settori di attività e di multinazionali tascabili ai quali viene prestata assistenza professionale in materia di fiscalità d’impresa nazionale ed internazionale, rapporti con l’amministrazione finanziaria e contenzioso tributario, oltre a una spiccata attenzione alla tematica della sostenibilità e degli incarichi societari. La consulenza in ambito internazionale è resa possibile grazie a un ampio network di esperti in ambito legale e tributario che operano anche all’estero, in Europa e Stati Uniti, e in Asia.

Lo Studio Gazzani, guidato dai Partner, ha la proprie sedi operative a Verona e a Milano. È composto da una ventina di professionisti che, applicando gli insegnamenti e i valori dei fondatori, operano guidati da alcuni condivisi princìpi fondamentali. Primo fra tutti l’ascolto continuo e il coinvolgimento diretto “sul campo” dei Partner con i clienti, ma anche la ricerca ed applicazione di soluzioni pragmatiche alle questioni complesse del settore.

Una gestione della professione fiscale-contabile-aziendale che lo Studio porta avanti seguendo un approccio basato sull’esperienza, l’integrità e la responsabilità. Nello spirito di evoluzione che ha contraddistinto la storia dello Studio ed in coerenza con l’approccio e la fiducia che permea i rapporti con i clienti, si è aggiunta negli ultimi tempi anche l’assistenza nell’ambito delle tematiche riguardanti la sostenibilità e la digitalizzazione, grazie alla capacità di coniugare le competenze tradizionali con la comprensione professionale di temi di assoluta rilevanza oggi per la vita delle imprese.