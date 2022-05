De Angelis Food protagonista alla prossima Straverona

Il 21 e il 22 maggio, da Piazza Bra a tutto il centro storico veronese si respirerà nuovamente aria di festa.

Straverona, la corsa podistica non competitiva per eccellenza della città di Verona, si snoderà lungo percorsi di diversa lunghezza e difficoltà per permettere a tutti di vivere e condividere la magia dello sport e le bellezza di tutto l’hinterland scaligero.

«Quest’anno - dice Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food, - la manifestazione si arricchirà della versione Junior riservata ai più piccoli ed ancor più la nostra presenza sarà importante. Ci sentiamo parte integrante e integrata del territorio che ci ospita e siamo orgogliosi di poter sostenere i valori genuini che animano da sempre lo sport, passione, coraggio, tenacia, solidarietà e fair play. Sono gli stessi valori che appartengono da sempre anche al nostro codice etico e alla nostra pasta fresca, buona e sana come lo spirito della Straverona».

Per questa manifestazione De Angelis Food ha predisposto uno stand apposito per presentare la sua migliore produzione di pasta fresca e regalare ai partecipanti un omaggio più che mai squisito. De Angelis Food è quanto mai impegnata a consolidare la propria presenza in Italia e all’estero con tutti i suoi marchi che vanno dalla pasta fresca ai preparati per pesce, alle bibite naturali.