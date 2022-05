Confartigianato al Salone delle Professioni dell’Est Veronese

Alunni delle scuole medie alle prese con la prima grande scelta della vita: quale percorso formativo intraprendere per iniziare a disegnare il proprio futuro nel mondo del lavoro, perché no, grazie anche al confronto con chi quella strada l’ha già imboccata, ossia gli imprenditori.

Torneranno ad essere loro, assieme ai ragazzi di terza media e ai genitori, i protagonisti del 2° Salone delle Professioni, che avrà luogo sabato 7 maggio 2022, dalle 9 alle 18, ad Illasi. Un appuntamento che sarà ospitato nel Palazzetto dello Sport di via Cadene e che chiamerà gli istituti comprensivi dell’Est Veronese e dell’intera provincia a presentarsi ai ragazzi, organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Illasi.

Stand informativi delle varie scuole e momenti dimostrativi e di aggiornamento comporranno un fitto programma di iniziative per dare agli alunni di terza media un’idea dell’offerta formativa esistente nel capoluogo e nell’area Est della provincia, con il coinvolgimento diretto di chi il proprio futuro lo ha già costruito. Studenti, famiglie e scuole, infatti, avranno l’opportunità di incontrare le aziende aderenti a Confartigianato Imprese Verona, Ance Verona, Apindustria Confimi Verona, e Confcommercio, presso i loro stand, oltre ad uno spazio che ospiterà lo sportello di recruiting per la ricerca dei profili professionali più adatti alle richieste del territorio.

«La nostra associazione – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona – collabora con l’organizzazione per portare le testimonianze di artigiani e imprenditori, che illustreranno la loro esperienza e dipingeranno un quadro a colori di attività che possono dare un futuro vero alle capacità, alle inclinazioni e alle ambizioni di ragazze e ragazzi alle prese con una scelta molto importante per il loro futuro».

Per Confartigianato Imprese Verona saranno presenti le seguenti aziende:

· Zeta Vi Emme di Devis Zenari - San Bonifacio

· Bonamini Mario Maestro Del Ferro Snc di Bonamini Marco - Cogollo di Tregnago

· Bonamini Elisa – Rappresentante le Estetiste di Confartigianato Imprese Verona

· Calzoleria Geroli di Paride Geroli - San Bonifacio

· Alta Sartoria Fashion School di Tommaso Tedesco - Verona

· Filippi Controsoffittature Srls - San Martino Buon Albergo

· UKFlam di Mantovani Flavio - Zevio

· Mobilificio Guglielmi Corrado - Colognola ai Colli

· Omnia Sicurezza Srl - Bussolengo

· Global Work Snc di Fantoni A. e Bellone D. - Illasi

«Il primo Salone delle Professioni – continua Paride Geroli, Presidente del comprensorio Confartigianato Verona Est – nacque da un’iniziativa che la nostra Associazione realizzò con il CFP San Gaetano, presso il quale portammo alcuni imprenditori associati come testimonial d’impresa. Dai positivi riscontri si è sviluppata l’idea di sperimentare la creazione di un vero e proprio salone dell’esperienza: i ragazzi conosceranno da vicino alcune attività imprenditoriali artigiane, potendo approfondire assieme ai titolari tutti gli aspetti del loro lavoro».

Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, appuntamento con il seminario “Il lavoro che c’è – Opportunità nel e per il territorio”, a partire dalle 15, nel Giardino Musicale “Dino Formaggio” di Illasi, in via Strada Nuova. Una rassegna di testimonianze di imprenditori, sempre rivolte agli studenti e ai loro genitori, con l’intervento, per Confartigianato Imprese Verona, del sarto Tommaso Tedesco.

Interverranno:

· Letizia Bertazzon - Ricercatrice di Veneto Lavoro

· Cristiano Perale - Presidente Its Red Academy

Testimonianze dal mondo del lavoro

· Carlo Grossule - Apindustria Confimi Verona

· Tommaso Tedesco - Confartigianato Verona

· Carlo Trestini - Ance Verona

Modera

· Elisa Tagliani - Conduttrice del format televisivo “Il lavoro a 360°”

Per informazioni: Ufficio Istruzione Comune di Illasi: tel. 0457830424