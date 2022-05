Scuola per l'imprenditoria: domani la presentazione

Partito il conto alla rovescia per la presentazione della nuova edizione della Scuola per l'imprenditoria, un'iniziativa tutta veronese e una grande opportunità per il futuro.

Appuntamento domani, giovedì 5 maggio alle 18, al ristorante pizzeria Boscomantico di Verona (in via Boscomantico 6).

L'edizione 2022 della Scuola per l'imprenditoria, come di consueto, vede ConfCommercio Verona in veste di capofila.

Ricco calendario di eventi e iniziative scandite in quattro giornate in modalità esperienziale. A queste si aggiungono due incontri di approfondimento. Il tema portate dell'edizione 2022 sono "I trend del futuro".