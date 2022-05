Eos Show: grande successo per la prima edizione

Ottima affluenza per la prima edizione di EOS SHOW a Veronafiere, la tre giorni dedicata agli sport venatori ma anche la pesca e tutto ciò che concerne le attività a contatto con la natura.

Gli organizzatori, visto il successo della prima edizione appena conclusa, hanno programmato la successiva del 2023, che si terrà dall’11 al 13 febbraio. La data si pone tra Shot show di Las Vegas (17-20 gennaio) e Iwa di Norimberga (2-5 marzo).

Anche il format del salone destinato al pubblico incontra i favori degli espositori e costituisce un’importante tendenza per il sistema fieristico dei prossimi anni.

Numeri importanti in termini di presenze con 11 mila visitatori sabato e 11 mila domenica, 5 mila ieri, lunedì, per un totale di 27 mila. Un bel risultato che fa contenti gli organizzatori di Pintails e Con.Arm.I.

«Con.Arm.I ha scelto di essere partner dell’iniziativa e non può che essere soddisfatta: è quanto mi riferiscono i soci - sostiene Pierangelo Pedersoli presidente di Con.Arm.I e dell’omonima azienda -. Come si dice in artiglieria, adesso si tratta di “fare forcella”, cioè trovare gli aggiustamenti, ma senz’altro centreremo il bersaglio. La gente ha bisogno del contatto umano, l’abbiamo sperimentato. Poi qui ho visto molti giovani».

La tedesca Blaser ha scelto di privilegiare le fiere locali in tutta Europa e dunque Peter Unterholzner di Blaser Italia, è ben contento del risultato di EOS: «Direi sopra le aspettative: ho trovato un'ottima organizzazione e il pubblico si è dimostrato molto qualificato».

L’importatore di tanti marchi statunitensi Paganini è sulla stessa lunghezza d’onda: «Bella affluenza, organizzazione e servizi molto buoni, tutto all’altezza - spiega il titolare, Andrea Ambrosio -. Ho riscontrato molto interesse per le armi corte e i visori notturni».

Anche Francesco Gazzetta, direttore commerciale di Fiocchi munizioni, si è dimostrato entusiasta: «Abbiamo colto l’occasione per spiegare al pubblico le difficoltà del mercato riguardo all’approvvigionamento di materie prime che contiamo di superare quanto prima».

Sull’outdoor si concentreranno gli sforzi di EOS nelle prossime edizioni: «Il feeeling è già molto positivo, il livello organizzativo fa sperare in una futura proiezione internazionale. Abbiamo visto anche in questi giorni qualche operatore straniero - racconta Luca Sarnataro, direttore commerciale di Crispi sport -. Contenti anche i rivenditori di abbigliamento e accessori».

Tra le novità, un configuratore digitale di ultima generazione che permetterà ai clienti di scegliere il prodotto che più aggrada e di rivolgersi direttamente al rivenditore per l’acquisto, competerà poi all’armeria offrire anche un pacchetto di nuovi servizi postvendita. «Si tratta di una vera e propria call to action per i nostri fedeli rivenditori - spiega Daniele Piva, direttore commerciale di Beretta -. EOS ha fornito l’occasione per riunire gli armieri per la major di Gardone. E' una fiera b2c, destinata ai consumatori, che rivediamo dopo tanto tempo. Potenzialmente questa fiera può dare molto anche a livello internazionale».

Lo slittamento temporale di EOS da febbraio a maggio ha un po’ penalizzato gli espositori del settore pesca. Ma l’abbinamento con quello della caccia, rassicurano gli organizzatori, proseguirà e si sforzerà di essere più armonico.

«La data non è quella prevista inizialmente, ma il centro fieristico è valido. Il successo di una fiera si misura dal pubblico e conto che a febbraio del 2023 verrà numeroso», afferma Roberto Trabucco, titolare dell’omonima azienda parmigiana.

Anche Damiano Bevilacqua di Ab2, per la nautica, manifesta ottimismo: «Ho visto di persona molti clienti conosciuti online. Qui a Verona gli spazi ci sono ed EOS è stata organizzata bene».

«Dopo due anni di stop questa fiera è sicuramente importante, ma adesso tutti hanno già la barca in mare - conferma Luca Cornali, communication specialist marine di Garmin. Veronafiere è tanta roba, comoda e con servizi di livello. L’organizzazione di EOS ha senz’altro il merito di aver voluto fare la fiera, a dispetto di tutto».

Contentissimo Andrea Tamiozzo rivenditore delle batterie Zenith: «Sto entrando nel settore della pesca e mi sto facendo conoscere, qui a EOS ho avuto un bel riscontro e il pubblico si è dimostrato tecnico e competente».