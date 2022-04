Cattolica Assicurazioni: approvato il bilancio 2021, buone le cifre

Si è svolta ieri l'Assemblea degli azionisti di Cattolica Assicurazioni tramite rappresentante designato.

«L’Assemblea degli azionisti si chiude con l’ampia approvazione del bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 euro per azione - dichiara il presidente Davide Croff -. Un risultato che, come testimoniano i numeri, corona un anno decisamente positivo per Cattolica, che mantiene così saldo il proprio ruolo tra le maggiori realtà dell’industry assicurativa italiana. Pur in un contesto di grande complessità e incertezza per il sistema economico globale, la Compagnia, ora controllata da Assicurazioni Generali, ha dimostrato di godere della fiducia dei propri azionisti e del mercato, grazie al lavoro svolto dall’intero management e in virtù di una progressiva integrazione con il Gruppo Generali che sta già portando risvolti positivi in termini di business e orientamento al risultato».

Approvato il bilancio dell’esercizio 2021, chiuso a livello consolidato con una raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto Danni e Vita in aumento del 9,8% a €5.166 milioni. Nel business Vita si riscontra un incremento del 16,6% grazie alla crescita delle Unit Linked (+152,3%). In aumento dell’1,4% anche la raccolta del business Danni diretto grazie al Non Auto.

Il risultato operativo segna un calo del -14,7% a €300 milioni. L’utile netto di Gruppo a €96 milioni (€36mln FY2020) risulta in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente pur scontando €164 milioni di svalutazioni (di cui €145mln legate alla svalutazione del goodwill delle società in joint venture con il gruppo BancoBPM).

L’indice Solvency II di Cattolica Assicurazioni al 31 dicembre 2021 è pari a 203% comprensivo dell’effetto dividendo. Il ratio è calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo degli Undertaking Specific Parameters (USP) autorizzati dall’Organo di Vigilanza. Il ratio risulta in recupero rispetto al FY2020 (188%). L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale pari a circa il 99,993% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, il Bilancio di esercizio 2021 di Cattolica Assicurazioni.

L’Assemblea ha approvato con una maggioranza di circa il 99,996 % degli aventi diritto, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022 – 2030 a KPMG S.p.A..

In conseguenza, si è reso necessario, interrompere anticipatamente l’incarico di revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A. nel dicembre 2021.

Inoltre, sono stati confermati tre membri del CDA: Cristina Rustignoli, Francesco Bardelli e Carlo Maria Pinardi.