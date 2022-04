Cassa Padana: domani secondo convegno, focus PNRR

Secondo appuntamento organizzato da Cassa Padana per discutere su alcuni dei nodi salienti della vita e dello sviluppo di un'impresa. Dopo la riflessione sui rischi e le opportunità del passaggio generazionale, nel pomeriggio di domani, giovedì 28 aprile, si discuterà di PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il PNRR è ormai ai nastri di partenza: pochi giorni fa, infatti, dalla Commissione Europea è arrivata all’Italia la prima rata da 21 miliardi di euro, un versamento che segue la valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata dal Governo alla fine di dicembre e che ha certificato il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel PNRR per il 2021.

È evidente a tutti quanto il Piano Nazionale sia uno strumento imprescindibile per riconnettere il territorio dopo questo lungo periodo di crisi economica, quanto rappresenti una strada importante per lo sviluppo delle imprese e al tempo stesso costituisca un'opportunità anche per il sistema bancario.

Dopo i saluti di Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana, seguiranno gli interventi di Luigi Duranti, coordinatore per il PNRR di Cassa Centrale Banca, il gruppo di credito cooperativo di cui fa parte Cassa Padana, Patrick Beriotto, direttore marketing del Warrant Hub, e Luca Lesignoli, CEO di Neoesperience.

Il Gruppo Cassa Centrale Banca raccoglie 71 banche locali, ha un utile in costante crescita che quest'anno tocca i 333 milioni di euro (+36%) e un coefficiente patrimoniale CET1 ratio al 22,6% che lo conferma ai vertici del sistema bancario italiano.

Per CCB la posta messa in gioco dal PNRR è altissima. Per questa ragione il Gruppo, che ha sede centrale a Trento, ha messo sul piatto un plafond di 1 miliardo di euro che fino al 2026 andranno a sostegno di investimenti pubblici e privati legati al Piano.

L'emiliana Warrant Hub, cuore e sede centrale a Correggio in provincia di Reggio Emilia, al suo attivo ha oltre 30mila progetti, 7mila clienti e 26 anni di lavoro nell'offerta di servizi integrati a supporto di progetti di sviluppo industriale. Dal 2017 fa parte del Tinexta Group, società di servizi alle PMI e quotata alla Borsa di Milano.

Il terzo e ultimo appuntamento voluto da Cassa Padana è in calendario per mercoledì 4 maggio nella filiale bresciana di via Valcamonica 12. In questa occasione focus su “IPO Forum. Le opportunità per le aziende bresciane”.