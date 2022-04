Peserico festeggia il 60° anniversario con due nuove aperture in Spagna e Germania

Peserico festeggia il 60° anno di attività e inizia il 2022 ritornando, a livello di fatturato, come il 2019, a 80 milioni di euro, superando quindi brillantemente lo “scoglio” dell’anno terribile della pandemia.

Non solo ma, nonostante lo stop forzato in Russia e Ucraina, dove aveva un attività ben sviluppata, l'azienda amministrata da Riccardo Peruffo (nella foto di copertina) guarda al futuro con molto entusiasmo, iniziando dal retail che prevede, a metà maggio, l’apertura di uno store a Puerto Banus, esclusiva località turistica e mondana della Costa del Sol, a 7 kilometri da Marbella, in Spagna e, ai primi di luglio, di un altro monomarca a Berlino.

Verranno inaugurati anche quattro propri spazi negli Stati Uniti, mercato che assicura a Peserico il 20% delle vendite.

L’azienda di alta moda vicentina (a Verona ha uno degli otto monomarca italiani, nella centralissima via Mazzini) ha obiettivi ed aspettative ben precise per il 2022. Innanzitutto il raggiungimento di un fatturato di 80 milioni consolidati puntando su canali diretti, retail e online.

Grande attenzione è rivolta alla parte digital sta attraverso il canale e-commerce sia tramite lo sviluppo del Virtual showroom, già implementato nella stagione Spring-Summer 2021. La campagna vendite per le collezioni FW22 ha prodotto ottimi risultati con un + 30% rispetto all’anno precedente. I clienti hanno apprezzato la costante innovazione delle collezioni, oltre alle novità in termini di colori, tagli e tessuti e lavorazioni.

In particolare è stata apprezzata la nuova capsule-collection Aurea, capi esclusivi con dettagli preziosi che rappresentano la massima espressione della sartorialità contemporanea.