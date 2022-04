VetroCar costruirà la sua foresta grazie a Treebu

VetroCar, l’azienda italiana specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto, grazie al supporto di Treebu, startup benefit che ha come mission quello di creare nuove foreste permanenti per contrastare il cambiamento climatico, in occasione della Giornata Mondiale della Terra ha annunciato che dal prossimo 16 maggio inizierà la piantumazione dei primi 250 alberi di Paulownia a Campalto, vicino San Martino Buon Albergo e questo sarà il primo passaggio per la creazione della propria foresta con l’obiettivo di compensare le emissioni di CO2 aziendali.

«VetroCar – dichiara l’Amministratore Delegato Maurizio Acri – è un’azienda giovane e moderna e che tiene a cuore i temi etici e della sostenibilità, perché riteniamo siano fondamentali in una visione strategica di continuità della nostra crescita. Il progetto Treebu ci entusiasma molto, con esso affianchiamo alla nostra sensibilità data dalle azioni di riduzione delle emissioni di CO2, la pratica della compensazione attraverso la realizzazione di una foresta di Paulownia con lo scopo di qualificarci come azienda Carbon Neutral».

«Il tempo del compromesso è finito – dichiara il CEO e Co-Fouder di Treebu Giacomo Alberini. È necessario trovare vie economicamente vantaggiose per rendere la sostenibilità una strada praticabile. Per questo, siamo molto contenti di iniziare questo percorso di sostenibilità con VetroCar, che ha creduto nella bontà di questo progetto e nel supporto a progetti green locali, concreti e misurabili. Entrambi crediamo che un futuro più sostenibile abbia bisogno di gesti più che di parole e per questo abbiamo deciso di impegnarci nella piantumazione di oltre 750 alberi nei prossimi 3 anni».

Il progetto Treebu studiato per VetroCar è, tra l’altro, innovativo considerato che per la piantumazione verrà testata la moderna tecnica dell’“agroforestazione”. Si tratta di una particolare pratica agricola che consiste nell'intervallare colture tradizionali e annuali a filari di alberi.

In questo modo si abbina il vantaggio economico per l’operatore agricolo di massimizzare la redditività del terreno e aumentare la sostenibilità delle colture. Infatti, gli alberi di Paulownia piantati assorbiranno anidride carbonica dall’atmosfera, miglioreranno la resa del suolo e consentiranno un aumento della biodiversità.