Piatti tradizionali veronesi: la ricetta del Lesso con la Pearà

Verona viene considerata la città dell’amore, una delle principali in Italia se non la principale in assoluto, ma in realtà è anche tanto altro. Se si va oltre la storia di Romeo e Giulietta, infatti, si possono trovare tantissime eccellenze, non ultimo il cibo. Verona può infatti contare su una tradizione culinaria molto antica, con una serie di ricette talmente buone da leccarsi i baffi. In questo senso, non si può non citare il Lesso con la Pearà, una ricetta che verrà approfondita nel seguente articolo.





Cos’è il Lesso con la Pearà e quali sono gli ingredienti necessari

Come da tradizione, il Lesso con la Pearà altro non è che un bollito misto di carne, al quale viene aggiunta – appunto – la salsa Pearà. Quest’ultima, tipica di Verona, viene preparata utilizzando del pane grattugiato e aggiungendolo ad una base composta da midollo di bue e brodo. Il tutto viene poi impreziosito da una sana dose di pepe, che ha il compito di aggiungere corpo e piccantezza alla salsa.

Per far comprendere l’importanza di questa ricetta, è bene sottolineare che sulla sua origine si trovano diversi miti e leggende, alcuni dei quali davvero particolari e affascinanti.

Ritornando agli ingredienti, non vi sono particolari limitazioni, soprattutto per quel che riguarda la carne da bollire, da scegliere liberamente fra i tagli che si preferiscono. Al Lesso con la Pearà bisogna anche aggiungere il sale e un po’ di formaggio grattugiato, sebbene quest’ultimo sia opzionale e dunque non previsto dalla ricetta tradizionale.

Naturalmente, per poter realizzare questo piatto bisogna reperire tutto il necessario. In altre parole, occorre recarsi al supermercato per acquistare tutti gli ingredienti che servono alla realizzazione del Lesso con la Pearà.

La procedura per realizzare il Lesso con la Pearà

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, occorre ritagliarsi del tempo per studiare la ricetta, dato che non è delle più semplici. Si comincia preparando il brodo di carne, scegliendo i tagli preferiti e aggiungendo a discrezione delle verdure per impreziosirlo.



Si prosegue facendo cuocere il brodo per 2 ore circa e facendo bollire anche le ossa di bue che contengono il midollo dell’animale, da prelevare tramite gli strumenti appositi. Il midollo poi dovrà essere rosolato aggiungendo burro in un pentolino in terracotta, per poi aggiungere le molliche di pane grattugiato, da abbrustolire per ottenere una buona tostatura.





Occorre poi scaldare il brodo, unirlo al pane grattugiato e tostato e aggiungerlo al midollo versandolo lentamente e con attenzione. Mentre lo si versa, bisogna anche mescolarlo per evitare che possa addensarsi. La salsa Pearà, infatti, non deve essere eccessivamente densa ma avere un buon livello di liquidità, anche in questo caso senza esagerare.