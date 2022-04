Fatturazione Elettronica: inventata una soluzione per Woocommerce!

Fatturazione Elettronica e Woocommerce adesso è finalmente possibile, o meglio, lo era già da molto tempo, ma ora è estremamente semplice. Il sistema della Fatturazione Elettronica è un sistema che è stato introdotto dal 1 gennaio 2019.

Una modalità di emissione delle fatture in formato elettronico che è stato imposto per legge e che aveva lo scopo di semplificare il lavoro di piccole e grandi aziende. L’emissione, ma anche l’invio e l’archiviazione delle fatture, con questo nuovo sistema diviene non solo semplice, ma in una qualche misura estremamente vantaggiosa.

Inizialmente erano molti i dubbi che si nutrivano a riguardo, ma con il passare del tempo, sono state molte le aziende che sono state in grado di apprezzare i vantaggi. Quello che serviva era una soluzione efficace per poter fronteggiare il cambiamento in maniera semplice. Soluzione che è stata offerta da Gestisco Italia.

Per sapere come, è possibile consultare il sito fatturapro.click.

Fattura elettronica come funziona: le linee guida

Per quello che riguarda il funzionamento della fattura elettronica la legge è stata molto chiara. Essa ha previsto le modalità di emissione, di invio, di ricezione e anche di archiviazione dei documenti in formato elettronico.

La legge ha previsto innanzitutto quelli che sono i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica. In linea generale è stato previsto che siano obbligati all’adesione alla fatturazione elettronica tutti i soggetti possessori di partita IVA; fatta eccezione per alcuni soggetti specifici, per i quali è prevista esplicita esenzione, come ad esempio coloro che hanno regime forfettario o comunque regime fiscale agevolato.

Oltre a questo sono stati previsti tutti gli elementi fondamentali della fattura elettronica e quindi:

● intestazione del soggetto emittente e di quello che riceve il documento;

● partita IVA;

● sede legale;

● codice identificativo dei prodotti o dei servizi;

● percentuale IVA;

● prezzo dei prodotti al dettaglio;

● prezzo totale da pagare;

● numero progressivo;

● data di emissione;

● codice univoco o indirizzo PEC.

Infine ha previsto le modalità di archiviazione dei documenti, secondo i tempi indicati.

Woocommerce e fatturazione elettronica

Per l’emissione della fattura elettronica occorre avvalersi del portale dell’Agenzia delle Entrate messo a disposizione in maniera completamente gratuita o di software gestionale. Ma Gestisco Italia ha elaborato una modalità di gestione della fatturazione elettronica completamente nuova.

Quello che ha messo a disposizione Gestisco Italia è una piattaforma per la gestione completa della fatturazione elettronica. FatturaPro è il sistema messo a disposizione da Gestisco per l’emissione dei documenti in formato elettronico e anche per la loro archiviazione.

Ma vista la vastità del mercato era impossibile non pensare ad altre modalità specifiche. Pensando a tutti gli e-shop che hanno invaso il mercato, occorreva trovare una soluzione. In tale prospettiva Gestisco Italia ha lanciato un plugin di Wordpress che offre la soluzione perfetta per il Woocommerce.

La piattaforma Woocommerce è la più utilizzata per la gestione degli e-commerce. Essa unisce le caratteristiche dell’e-shop con quelle di Wordpress che offre una serie di possibilità per avere un sito perfettamente funzionante ed intuitivo.

Il plugin di Gestisco Italia permette di concludere le transazioni in maniera semplice ed immediata. Tutto con pochi click e una serie di operazioni veramente molto semplici.

Gestisco Italia al servizio delle aziende

Gestisco Italia è un’azienda che ha deciso di impostare il suo lavoro mettendosi al servizio delle altre aziende che hanno bisogno di soluzioni semplici ed immediate. Ha impostato il suo lavoro su un’idea basilare, quella che le nuove tecnologie devono essere integrate all’interno dell’azienda in maniera naturale, senza andare a stravolgere l’organizzazione del lavoro che si ha.

Proprio su tale presupposto ha basato anche la creazione di quello che è un plugin veramente rivoluzionario, che ha posato l’attenzione su quelle che oggi sono realtà molto comuni e cioè gli e-shop.

Quotidianamente ognuno di noi si interfaccia con gli acquisti online e utilizzare gli e-commerce è ormai molto comune sia che ci si ponga dalla parte del consumatore, che da quella del commerciante. La fatturazione elettronica, così come era stata pensata, rendeva il processo di emissione dei documenti in formato elettronico, piuttosto macchinoso, oltre che a tratti anche costoso.

Gestisco Italia ha dunque pensato bene di inserire tra i suoi servizi la possibilità di semplificare quella che, ad oggi, è una realtà con cui tutte le aziende devono ormai convivere.