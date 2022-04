New Era sceglie Studio Fantastico per la campagna Spring ‘22

La nuova collezione New Era Cap è composta da tre pack NBA Monochrome, MLB Wild Camo e MLB Colour Essentials per ciascuno dei quali è stato prodotto uno shooting specifico scattato a Venezia. Il team di Studio Fantastico ha curato in toto la produzione, dalla direzione creativa, al concept grafico, alla realizzazione dei contenuti.

I concept grafici studiati per i tre pack sono l’elemento caratterizzante e creano un linguaggio visivo fresco, potente ed immediato realizzato esplicitamente per la fruizione digital. In particolare i contenuti foto e video sono caratterizzati a seconda del pack da tre distinti interventi grafici: un glitch che richiama le foto panoramiche scattate con lo smartphone, una “foto nella foto” che mostra i modelli e in background lo sfondo che stanno osservando e infine un effetto collage con un intervento di color block.

Un secondo aspetto importante è anche l’interpretazione delle location come spiegato da Michea Caldeira de Aguiar partner di Studio Fantastico: «La direzione creativa ha valorizzato la città lagunare in modo molto diverso rispetto a come generalmente è rappresentata. La scelta di location significative da un punto di vista architettonico come l’area ex Junghans o il Museo M9 e l’utilizzo di una fotografia estremamente “real”, hanno creato un immaginario fortemente urbano e contemporaneo molto diverso dall’immagine stereotipata di Venezia, perfetto per l’attitudine del brand».