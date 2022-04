Uecoop lancia l'allarme sub-appalti: sarà focus dei nuovi corsi online

Con oltre un milione di addetti le cooperative rappresentano uno straordinario bacino occupazionale per il Paese.

Un comparto da difendere contro il proliferare di false cooperative il cui unico scopo è scaricare in modo fraudolento i costi di qualche grande azienda, partecipare a sub-appalti “sotto costo”, risparmiare sulla sicurezza e al tempo stesso frodare il fisco.

E’ l’allarme lanciato dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in occasione della partenza della prima serie di 7 incontri on line per tutto il 2022 organizzati insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che in Italia esercita e coordina la funzione di vigilanza in materia di contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Proprio in merito alla sicurezza sul lavoro, più di 3 persone sono morte ogni giorno nell'esercizio della propria attività lavorativa (1221 in totale) e 555 mila gli infortuni sono stati segnalati nel 2021 in base a dati INAIL. Gli incontri organizzati Uecoop, con la partecipazione di Marco Bellumore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono momenti formativi con approfondimenti su lavoro irregolare e sfruttamento della manodopera, controllo e tutela dei lavoratori, prevenzione in materia di sicurezza, ruolo del Socio lavoratore, rapporto tra socio e cooperativa e gestione degli appalti. L’intero percorso informativo sarà poi pubblicato anche online su www.uecoop.org e diffuso tramite i canali social di Uecoop.