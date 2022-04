Cassa Rurale Vallagarina, utile di 3,7 milioni

Buoni risultati e ottime prospettive per la Cassa Rurale Vallagarina, l'istituto bancario con sede ad Ala (Tn) e 8 filiali attive in provincia di Verona (Rivalta Veronese, Caprino Veronese, Sant’Anna d’Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese e Roverè Veronese, a cui si sono aggiunte nell’ottobre 2020 quelle di Verona centro e San Pietro in Cariano, in Valpolicella), cui si aggiunge la prossima apertura nel comune di Grezzana.

L’Istituto cooperativo ha infatti chiuso il 2021 con un utile di 3,7 milioni di euro: dato estremamente positivo, che rappresenta la punta di un iceberg di indici e numeri altrettanto positivi, che confermano la bontà delle scelte strategiche messe a punto negli ultimi anni dal Consiglio d’Amministrazione.

Venendo ai dati, la raccolta complessiva di fine anno supera abbondantemente il miliardo (1.243 milioni di Euro), in crescita di oltre 100 milioni rispetto all’annualità precedente. Per quanto riguarda i prestiti a famiglie e imprese, accanto al dato di fine 2021 pari a 579 milioni di Euro – in leggera flessione - risalta l’importo dei nuovi finanziamenti, che ammonta a 97 milioni di Euro e sottolinea la vocazione della Cassa, impegnata a sostenere le necessità di chi abita e opera nei territori di operatività. Le attività deteriorate, inoltre, sono rimaste pressoché stabili, nonostante la crisi economica.

Il risultato d’esercizio 2021 registra un utile netto di 3,7 milioni di Euro. Di questi, in occasione della votazione di bilancio, verrà proposto ai soci un accantonamento a Fondi Propri di 3,1 milioni, per rinforzare ulteriormente il Patrimonio che da oltre 120 anni la Cassa Rurale custodisce ed implementa a garanzia delle generazioni future; 500 mila Euro saranno invece destinati al fondo impiegato per sostenere le attività svolte sul territorio da associazioni ed enti locali.

Il Patrimonio dell’Istituto a fine anno si attesta a 82 milioni di Euro, l’indice di solidità raggiunge il lusinghiero traguardo del 20,88%, circa il doppio del minimo richiesto per legge.

«Quello di fine 2021 è un traguardo di valore – sottolinea il direttore Giuliano Deimichei - raggiunto anche grazie al fondamentale sostegno del Gruppo Cassa Centrale Banca, in un anno ancora segnato dalla pandemia e dalle conseguenti incertezze per le realtà economiche locali.»

«Anche nello scorso anno – rimarca il presidente uscente Primo Vicentini – la nostra Cassa Rurale ha assicurato sostegno alle comunità trentine e veronesi attraverso finanziamenti agevolati per famiglie, giovani ed imprese, prodotti e servizi dedicati ai soci, contributi e sponsorizzazioni a favore dei numerosi sodalizi di volontariato attivi a livello locale. Mutualità e vicinanza al territorio sono valori irrinunciabili per una Banca di Credito Cooperativo.»

I risultati 2021 saranno sottoposti all’attenzione degli 8.000 Soci (il 25% è veronese) in occasione dell’Assemblea, che si terrà ancora una volta a porte chiuse. Gli associati avranno possibilità di votare fino al 28 aprile, consegnando le intenzioni di voto in busta chiusa agli sportelli della Cassa o inviandoli via pec al rappresentante designato (la Federazione Trentina della Cooperazione).

Oltre ad approvare il bilancio, la compagina sociale sarà chiamata a rinnovare le cariche sociali: il presidente del CdA (due i candidati: Maurizio Maffei, proposto dal Consiglio d’Amministrazione, e Antonio Borghetti - entrambi commercialisti), 3 consiglieri, il presidente del Collegio sindacale, 2 sindaci effettivi, 2 supplenti e l’intero Collegio dei Probiviri.

I numeri della Cassa Rurale Vallagarina al 31.12.2021

18 filiali

16 Comuni di operatività (8 in prov. di Trento, 8 in prov. di Verona)

133 dipendenti

32.000 clienti

8.000 soci

82 mln di Euro patrimonio (Fondi Propri)

20,88% indice di solidità (Totale Capital Ratio – minimo di legge 10,5%)