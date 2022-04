EOS, a Verona il primo salone europeo di caccia, pesca e sport all'aperto

Il salone delle armi e della caccia più grande d’Europa è in allestimento proprio a Verona.

Veronafiere è il cuore pulsante del business scaligero che non perde tempo: appena concluso il Vinitaly della ripartenza con un gran successo e il record di presenze straniere, è già in fermento per una nuova fiera.

È EOS-European Outdoor show, il salone europeo dell’outdoor con caccia, pesca, sport all’aperto e a contatto diretto con la natura. In programma a Veronafiere dal 30 aprile al 2 maggio, si estende su 60 mila metri quadrati e ospita 327 espositori.

Tra queste 40 aziende presentano armi (per 65 marchi), 15 aziende specializzate in munizioni, 20 le aziende di ottiche; poi 20 agenzie di turismo venatorio, tutte le associazioni venatorie e del tiro, l’editoria e un centinaio di espositori che fanno vendita diretta.

Mancano appena 15 giorni all’inizio di EOS-European Outdoor show, nuova e grande manifestazione fieristica, organizzata dal Consorzio Armaioli italiani e da Pintails Srl, capace di riunire grandi "passioni". Oltre alla caccia e al tiro sportivo, la pesca e la nautica sono presenti nelle molteplici espressioni: un grande evento dedicato alla vita all’aria aperta.

EOS SHOW si propone anche come momento di aggregazione e incontro tra appassionati, di confronto e arricchimento tra professionisti. Unisce in un unico polo fieristico, per la prima volta, una vera e propria community.

È già possibile prenotare il biglietto con tanto di “Salta la fila” e sconti per gli addetti ai lavori.