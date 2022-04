Un futuro più efficiente per il servizio clienti, grazie ai Chatbot

Il Servizio Clienti è costituito dall’insieme dei servizi che l’azienda offre ai propri clienti prima, durante e dopo la vendita di un prodotto o servizio.

Un percorso delicato che però, se viene supportato da un’assistenza clienti adeguata, può portare al gradimento dell’acquirente, a beneficio finale dell’azienda.

Il futuro del Customer Service è legato sempre più alle novità offerte dalla tecnologia, per venire incontro alle esigenze del cliente di oggi che desidera ricevere delle risposte e risolvere i problemi in tempi stretti.

Per far fronte a tutto questo, e-mail e telefonate stanno pian piano cedendo il posto a canali di comunicazione più veloci come i Chatbot.

Scopriamo quali sono le prospettive future di questa tecnologia, all’interno del Customer Care e perché le aziende dovrebbero sfruttare questa sofisticata soluzione per accrescere la propria customer satisfaction.

Servizio Clienti. Quale futuro lo attende?

Il Servizio Clienti non ha mai perso di importanza, quello che invece è mutato nel tempo è il modo in cui l’azienda si è andata relazionando con l’ utente finale.

Cosa cerca un cliente quando interagisce con il Customer service?

Qualcuno che risponda a:

- Domande

- Dubbi

- Richieste

- Reclami

Un ottimo Servizio Clienti non solo raccoglie le problematiche dei clienti ma cerca anche di risolverle rapidamente, in modo efficiente. Questo porta a creare una buona customer experience che si traduce poi in fidelizzazione del pubblico. E la tecnologia oggi aiuta davvero molto in questo intento.

Cosa ci si aspetta da un eccellente Servizio Clienti

L'offerta di un eccellente Servizio Clienti influisce sul livello di gradimento del brand da parte del compratore.

I vantaggi si riflettono non solo sull’esperienza d’acquisto del cliente, che tende a tornare a comprare dove è stato ben assistito ma anche, e forse soprattutto, sull’azienda. Esperienze positive o negative con il Servizio Clienti influiscono infatti molto sui futuri acquisti.

Cosa ci si aspetta dunque da un eccellente Servizio Clienti?

- Ottenere una risoluzione veloce del problema

- Venire seguiti e quindi aiutati da una persona cortese

Le attese su un Customer Service efficiente sono molto alte e gli utenti percepiscono positivamente la velocità e la qualità del servizio aspettandosi un’offerta di assistenza sempre più funzionale.

Come offrire un efficiente Customer Service grazie ai Chatbot

Quando si acquista online il Servizio Clienti risulta efficiente se, anche quando automatizzato, dimostra di essere il più simile possibile all’esperienza con un operatore umano.

L’intelligenza artificiale ha fatto passi enormi in questo senso e il Chatbot è una soluzione ormai adottata da molte aziende per aiutare a migliorare le relazioni con i propri clienti.

Il Chatbot è uno strumento sofisticato, un software per il Servizio Clienti capace di simulare una conversazione con un essere umano offrendo un servizio personalizzato, ottimizzando così tempi e costi.

L’automatizzazione mediante Chatbot è realizzata grazie a criteri di intelligenza artificiale che permettono di attivare relazioni one-to-one (uno ad uno) tra azienda e utente. Si viene dunque a creare una conversazione tra due soggetti, di cui uno umano e uno virtuale, con caratteristiche del tutto simili a quelle tra due persone in carne ed ossa.

Inserire un Chatbot nella gestione del proprio Servizio Clienti significa:

- per l’azienda, ottimizzare l’assistenza e dimostrare attenzione nei confronti delle esigenze sia del cliente abituale che di quello potenziale.

- per gli utenti, accorciare le distanze tra loro e l’azienda da cui hanno acquistato o intendono comprare.

https://www.cm.com/it-it/mobile-service-cloud/

Come migliorare la customer experience grazie alla tecnologia

La customer experience è l’esperienza complessiva che il cliente vive durante la relazione con l’azienda, sia nel momento dell’acquisto che nella creazione di una interazione con il brand in questo periodo di tempo.

Questo significa che il successo di un’azienda dipende soprattutto da come i servizi o prodotti che offre vengono vissuti dagli utenti prima, durante e dopo l’acquisto.

L'88% dei consumatori***, quando deve prendere una decisione di acquisto, è influenzato dalle recensioni che riguardano il Servizio Clienti. Avere perciò una customer care con un alto gradimento di pubblico è un aspetto su cui vale la pena lavorare attivamente, per fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Come possono essere d’aiuto le innovazioni tecnologiche?

Proprio grazie alle innovazioni tecnologiche offerte dall’intelligenza artificiale, i Chatbot possono apprendere da soli. Ciò avviene perché programmati in modo tale da imparare in correlazione alle informazioni che elaborano mentre interagiscono con gli esseri umani.

Quando infatti viene rivolta ad un Chatbot online una domanda che non si trova all’interno del proprio database, tale software informatico è in grado di apprendere le corrette informazioni necessarie per poter dare una risposta, la volta successiva, a quella stessa richiesta.

La componente reale rimane però fondamentale per il funzionamento dei Chatbot. Per poter iniziare ad essere operativi hanno infatti bisogno di venire predisposti da un essere umano.

Inoltre, quando è necessario integrare, sviluppare e assicurare il loro corretto funzionamento, la realtà si pone al servizio della virtualità.

La tecnologia attualmente aiuta molto, ma non è riuscita ancora a sostituire la componente umana che è indispensabile a supporto di un servizio clienti automatizzato.

Per questo motivo un Servizio Clienti efficiente, oltre ad avere Chatbot sofisticati, deve anche essere in grado di mettere in contatto, in caso di necessità, il cliente con un operatore umano.

I Chatbot conversazionali per migliorare il tuo Servizio Clienti

Per offrire un ottimo Servizio Clienti possono venire in aiuto i bot conversazionali intelligenti e personalizzati, creati senza alcuna riga di codice.

Possono progettare conversazioni personalizzate basate sulle domande e i dialoghi degli utenti per offrire loro la migliore customer experience.

In questo modo è così possibile:

- migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso conversazioni intelligenti e automatizzate

- analizzare le prestazioni delle conversazioni