GAL Baldo-Lessinia, altri 320 mila euro alle aziende vitivinicole e agricole

319.275 euro. Questo l’importo esatto concesso a 14 aziende agricole e vitivinicole veronesi ricadenti nel territorio di competenza del GAL Baldo-Lessinia in seguito alla riunione della Commissione congiunta tra GAL e Avepa.

Concluso l’iter di finanziabilità delle domande. I fondi arrivano grazie al bando TI 4.1.1. dal titolo “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”, pubblicato per la prima volta sul sito del GAL lo scorso 29 ottobre 2021 e chiusosi due mesi dopo, il 28 dicembre 2021.

Una misura destinata ad agricoltori o a cooperative agricole che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l’allevamento di animali. 14 le domande, presentate per lo più da “under 40”, e poi accolte, provengono dai comuni del Garda (Lazise), del Baldo (Rivoli e Caprino) e dell’arco lessinico, da ovest ad est (Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Grezzana, Velo, Selva di Progno e Badia Calavena).

L’intervento prevede l’acquisto di macchinari e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo per mezzo della cosiddetta agricoltura conservativa e di precisione. Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari, ad esempio, o macchinari per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici. Allo stesso tempo sistemi di automazione per la mungitura, ventilazione, raffrescamento e illuminazione per gli animali; investimenti nelle fonti rinnovabili, tra cui solare termico, fotovoltaico, eolico e geotermico, e in hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione, di commercio elettronico, e ancora di competenze digitali (e-skills), di forme di apprendimento in linea (e-learning), nonché all’allacciamento alla rete per chi ne fosse ancora sprovvisto.

«Nuovi finanziamenti che contribuiscono a instillare una dose di fiducia alle nostre aziende agricole e vitivinicole in un momento di congiuntura particolare. - commenta il presidente del GAL Baldo-Lessinia Ermanno Anselmi - Importi che permettono di intervenire per migliorare il ciclo produttivo e la sostenibilità delle imprese e di mantenere la competitività nel mercato».

«Siamo poche ore da Vinitaly e molte delle aziende finanziate sono vitivinicole. Si inizi da qui, da questo evento e da questo spirito internazionale, per pensare a una ripartenza definitiva dopo due anni di difficoltà dovuti alla pandemia», conclude il presidente del GAL.