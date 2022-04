Casa Coldiretti al Vinitaly: domani appuntamento con "Le donne del vino"

Le donne del vino scendono per la prima volta in piazza per la pace con un flash mob tutto in rosa per chiedere a Putin di fermare la guerra. L’appuntamento è per domani, mercoledì 13 aprile dalle ore 10 a Casa Coldiretti al Vinitaly di Verona dove le imprenditrici vitivinicole in rappresentanza di tutte le regioni si sono date appuntamento per mandare un messaggio contro la guerra in Ucraina.

Rosa è il colore eletto a simbolo della manifestazione, ma non mancheranno eclatanti iniziative che coinvolgeranno le donne presenti. Insieme alle imprenditrici del vino che hanno voluto dare un segnale della propria vicinanza alla sofferenza del popolo ucraino ci sarà la responsabile nazionale di Donne impresa della Coldiretti, Chiara Bortolas.

Per l’occasione sarà presentato lo studio della Coldiretti sul mercato del vino italiano in Russia con i prodotti più gettonati, sul quale hanno giù iniziato a farsi sentire gli effetti del conflitto in Ucraina.