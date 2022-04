Coo'ee presenta il nuovo board

Coo’ee, agenzia indipendente associata UNA, guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, presenta il nuovo board in occasione dei nuovi traguardi raggiunti.

Una realtà quella di Coo’ee che percorre da tempo una strada fatta di innovazione e prospettive di comunicazione libera. Con il claim che ha segnato un nuovo modo di intendere la comunicazione “togliere, togliere, togliere” questo hub creativo mostra il suo cuore pulsante nelle ultime campagne realizzate, con un team che porta avanti una tradizione trentennale che si rinnova ad ogni nuovo impulso.

Mauro Miglioranzi, rispecchia quella fascia di persone che mettono prima le emozioni e i loro contrasti e poi la sincronia progettuale in accordo con le ambizioni del cliente. Aprire la visione italiana alla contaminazione internazionale, con una lunga esperienza di Miglioranzi in Australia come creativo, è stato uno dei passi principali di Coo’ee. Sostenitore della veridicità progettuale e delle scelte alternative che classificano molti lavori come indipendenti, Mauro ha saputo coordinare le diverse sezioni all’interno delle quali si muove ora una squadra di collaboratori e creativi che fanno di Coo’ee un nuovo modo di vivere facendo comunicazione.

Con lui al timone Alessandro Tosatto, vicentino, Direttore creativo, art di estrazione, da dieci anni in Coo’ee. La passione per la musica, per lo sport e la buona cucina, si sono da subito rivelate come aperture uniche ad una modalità di approccio al lavoro che mira al risultato vincente.

A sostenere la stessa linea è Massimo Ippolito, trentino, Vicedirettore creativo, come Alessandro, innamorato della musica e del design. Art e graphic designer, è sensibile alla cura del dettaglio. Da otto anni in Coo’ee.

La relazione con i budget dei clienti dell’agenzia da oltre dieci anni in Coo’ee, passano attraverso la precisione e la professionalità di Chiara Invidia, originaria di Varese, Key Account Manager, con una laurea in psicologia e specializzata in counseling.

Sono molti i partner e i brand che continuano a dimostrare interesse per l’approccio metodologico e la libertà di produrre idee distintive di Coo’ee.