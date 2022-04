Economia |

Fabio Zenato nuovo presidente Consorzio Tutela Lugana DOC

Raccoglie l’eredità di Ettore Nicoletto e si appresta a traghettare la DOC che si dimostra in crescita ed in buona salute. Il Consorzio è presente in questi giorni al Vinitaly 2022 con una prestigiosa Masterclass condotta da Filippo Bartolotta, che si terrà domani