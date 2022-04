I dipendenti Bottega festeggiano con un premio da 200 mila euro

200 mila euro. A tanto ammonta il premio nella busta paga di aprile dei 175 dipendenti di Bottega, la casa vinicola trevigiana (ha anche una cantina in Valpolicella, a Valgatara) che vuole così contribuire, in maniera concreta, a far affrontare le famiglie dei suoi collaboratori, con un po' più di serenità, il difficile momento congiunturale.

«E’ uno sforzo economico importante - afferma Sandro Bottega, presidente dell’azienda vinicola che porta il suo nome - per condividere i successi che abbiamo ottenuto grazie anche all’impegno profuso dalle nostre maestranze. Abbiamo anche iniziato il percorso per diventare una benefit company, quindi un azienda impegnata a tutti i livelli, nel segno della mission iniziata 45 anni fa da nostro padre ma anche di educazione e di cultura».

67,7 milioni di euro di fatturato, Bottega spa ha ben cinque siti produttivi tra Friuli, Toscana e Veneto, una soffieria per produrre bicchieri e bottiglie oltre a numerose tenute e vigneti sparsi per il nord Italia.