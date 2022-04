Al Vinitaly la Cantina Valpolicella Negrar tra le Top20 Weinwirtschaft

Approda al Vinitaly la Cantina Valpolicella Negrar con alcuni dei suoi vini più premiati e apprezzati dalle guide enologiche e dai critici del vino. Dal 10 al 13 aprile la cantina in questione parteciperà a Verona Fiere con le insegne della linea premium Domìni Veneti con lo stand alla posizione C3 del Padiglione 5. La Cantina Valpolicella Negrar vanta ben quattro podi d’oro nella Top20 Weinwirtschaft delle migliori cantine cooperative italiane ottenuti nel 2021, nel 2019, nel 2017, a pari merito con i Viticoltori Associati Vinchio Vaglio-Serra, e nel 2016.

La Cantina Valpolicella Negrar punta sulla molteplicità dei suoi 244 soci e nella diversità degli oltre 700 vigneti che si trovano collocati per la maggior parte nelle vallate della Valpolicella classica.

Tra i vini più apprezzati della Cantina, spicca l'Amarone della Valpolicella Docg classico Jago 2015, prodotto nella vallata di Negrar, in Valpolicella classica. Una microarea di valore vocata a dare grandi vini di struttura. All’Amarone sono stati assegnati 93 punti dal critico Luca Maroni, la medaglia d'oro a "Wow! The Italian wine competion", gara enologica indetta dalla rivista italiana Civiltà del Bere. Medaglia d'oro anche da parte del The Wine Hunter Award, la guida di eccellenze enogastronomiche del Merano Wine Festival. La guida Vinibuoni d'Italia, dedicata ai vini da vitigni autoctoni, lo ha premiato con le 4 stelle.

Tra i vini della Valpolicella che riscuotono invece sempre grande successo c'è il Ripasso, tecnica tradizionale che consiste nel lasciare nel tino di fermentazione le vinacce dell’Amarone e ripassare un uguale quantitativo di vino Valpolicella fresco. In questo modo si avvia una nuova fermentazione che dura tra i 7 e i 10 giorni, dando origine a un vino dal maggior grado alcolico, dal colore più intenso e dal profumo più complesso rispetto al Valpolicella.

Il Ripasso Doc classico Superiore La Casetta 2018 ha una tipologia rifermenta sulle vinacce di Recioto anziché su quelle di Amarone. Questo vino acquista al palato maggiori caratteristiche di morbidezza e complessità. Al Ripasso sono stati assegnati 92 punti da James Suckling, uno dei migliori critici di vino al mondo secondo la The Best Wine Critic of the World Competition di Tastingbook.com. Luca Maroni ha invece assegnato 93 punti. Il Ripasso ha ottenuto anche la medaglia d'argento all'IWSC (International wine&spirit competition) e la medaglia di bronzo al DWWA (Decanter Wold wine awards), indetta dalla rivista inglese Decanter.

Il Valpolicella Doc classico Superiore Verjago 2018, definito dalla cantina un “Super Valpolicella”, è frutto di una ricerca pluriennale sulle vocazionalità delle microaree della vallata di Negrar. Le uve vengono selezionate a mano dai vigneti collinari e poste ad appassire in cassetta per 40 giorni nei fruttai. Il Super Valpolicella ha ottenuto 92 punti da James Suckling, 93 punti da Luca Maroni, 91 punti da 5 Star Wines, selezione di vini organizzata da Veronafiere, e la medaglia rossa al The Wine hunte award.

Ci sarà poi alla 54esima edizione del Vinitaly anche la Collezione del Pruviniano un progetto di valorizzazione della valle di Marano, in Valpolicella classica. Il progetto si caratterizza per vini di sottile eleganza e grande potenzialità di affinamento nel tempo. All'Amarone Docg classico 2017 della collezione sono stati assegnati 94 punti e 3 Stelle Oro della prestigiosa Guida Oro "I vini di Veronelli", 93 punti da James Suckling, 95 punti da Luca Maroni, medaglia d'argento al DWWA e all'IWSC. Al Ripasso Doc classico Superiore 2018 della collezione sono stati invece assegnati 92 punti da Luca Maroni, 89 punti da James Suckling e la medaglia d'argento all'IWSC. Infine, al Valpolicella Doc classico Superiore 2019 della collezione sono stati assegnati 91 punti da James Suckling, 90 punti da Luca Maroni e la medaglia di bronzo al DWWA.