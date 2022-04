AIS Veneto e AIS Sicilia insieme per la solidarietà: donati 10 mila euro

Un sodalizio, quello tra AIS Veneto e AIS Sicilia, che ha esordito quest’anno e che ha già dato i suoi frutti: «Da undici anni - spiega Marco Aldegheri, presidente di AIS Veneto - Alba Vitæ rappresenta per noi un appuntamento annuale fondamentale. Siamo fieri del fatto che ben otto Associazioni regionali abbiamo raccolto il nostro testimone. Quest’anno inoltre per la prima volta AIS Veneto e AIS Sicilia hanno lavorato insieme per raggiungere un unico obiettivo, quello della solidarietà. Come si dice in questi casi, l’unione fa la forza».