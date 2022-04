Fondazione Arena di Verona: UniCredit si riconferma major partner dell’Opera Festival

Il raggruppamento d’impresa formato da UniCredit e da TicketOne si è aggiudicato la gara per la gestione del servizio di biglietteria per la Fondazione Arena per il triennio 2022-2024, comprendente la centesima edizione dell’Opera Festival, per gli spettacoli dell’Arena di Verona e del Teatro Filarmonico.

«Ad UniCredit va il nostro più sentito ringraziamento, per questi decenni di collaborazione e di successi condivisi - soddisfatta Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona -, con un sostegno significativo anche nell’attività di crescita delle vendite di Fondazione Arena sui mercati esteri, come quelli di lingua tedesca col gruppo Eventim. In un momento storico non facile per tutti come quello che stiamo vivendo, siamo davvero felici che UniCredit abbia deciso di proseguire al nostro fianco nella sponsorizzazione dell’Opera Festival fino al 2024, anzi doppiamente lieti perché celebreremo insieme il centesimo festival in Arena. Allo stesso modo vogliamo dare il benvenuto a Ticketone, per l’eccellente e rapidissimo avvio, compito per nulla facile né scontato dopo venti anni con un diverso sistema».

UniCredit, Gruppo bancario paneuropeo con solide radici in Italia, conferma così il proprio storico supporto al Festival Lirico dell'Arena di Verona, che la banca sostiene fin dal 1994. Inoltre, dell'Anfiteatro romano che ospita il festival, uno dei simboli del patrimonio artistico italiano conosciuto in tutto il mondo, è stato recentemente intrapreso il restauro grazie a un’erogazione congiunta di 14 milioni di euro da parte di UniCredit e Fondazione Cariverona.

«L’Opera Festival dell’Arena di Verona è uno degli eventi artistici e musicali più noti ed apprezzati al mondo, anche per l’inimitabile cornice che lo ospita - commenta Andrea Orcel, CEO UniCredit -. Un simbolo del vastissimo patrimonio culturale italiano che UniCredit, grazie alla propria natura paneuropea, intende promuovere e rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio».

TicketOne, società controllata da CTS Eventim, fornirà alla Fondazione tutta la propria esperienza nell’ambito e-commerce, ove detiene una indiscussa leadership per quanto attiene la vendita di biglietti di spettacolo in Italia. TicketOne infatti già fornisce la piattaforma tecnologica ed i servizi di prevendita per i principali teatri d’opera italiani, tra cui il Teatro alla Scala, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e il Teatro Massimo di Palermo. Per la Fondazione Arena di Verona TicketOne inoltre metterà a disposizione la sua presenza internazionale distribuendo i biglietti anche all’estero attraverso i siti internet di altre società del gruppo Eventim.

Le vendite on line dell’edizione 2022 dell’Arena Opera festival sono già aperte da alcune settimane sul sito www.arena.it e permetteranno di accedere a un ricco cartellone di 46 serate, 5 produzioni d’opera e 3 eventi speciali.

«Siamo fieri di poter essere a fianco di uno dei più importanti e prestigiosi luoghi di spettacolo del mondo - dichiara Stefano Lionetti, Amministratore Delegato TicketOne -, conosciuto per la magia del contesto ed il fascino delle rappresentazioni. Grazie alla continua evoluzione della nostra piattaforma tecnologica, punteremo a sviluppare la vendita online e mobile e ad introdurre funzionalità innovative come l’e-ticket. Il nostro impegno nel migliorare il processo di acquisto di biglietti e abbonamenti per l’Arena di Verona e nella promozione delle opere e dei concerti della Fondazione sarà massimo».