Just Play sceglie la veronese Unaforesta per l'eCommerce

Just Play, insegna retailer specializzata nel segmento abbigliamento sportswear 0-15 anni e con punti vendita e corner in tutta Italia, ha scelto di rinforzare il progetto omnichannel affidandosi allo studio di consulenza eCommerce Unaforesta con sede a Verona.

Just Play, progetto sviluppato da 3A dei F.lli Antonini s.p.a distributore ufficiale di Nike, è ormai realtà consolidata nel segmento kids, in forte ascesa e fra i trend con maggiore focus per i top brand che gestisce (Nike, Jordan, Vans, adidas solo per citarne alcuni). Da sempre l’anima digital è al centro del progetto Just Play, alla ricerca di innovazione non solo tecnologica, ma anche di comunicazione e rapporto con un target di clientela che fonde due generazioni, quelle dei genitori e dei figli, con livelli digitali diversi e che parlano linguaggi spesso diversi. Da qui la necessità di iniziare a strutturare una strategia eCommerce e digital che unisca il canale online a quello offline per creare un’esperienza d’acquisto unica e tailor made.

«Abbiamo da subito compreso quanto sia importante in Just Play la mappatura del customer journey e la costruzione di un livello complesso di gestione delle informazioni - spiega Federico Chesi, Head of eCommerce di Unaforesta -. L’acquisto lo fa il genitore, ma il prodotto è per i figli, quindi sarà necessario costruire un percorso sia di comunicazione sia di raccolta e utilizzo dati che consenta di seguire il cliente nel tempo e proporre l’offerta giusta al momento giusto. Non si tratta solo di acquisire nuovi clienti, ma di strutturare un’ecosistema digitale ed eCommerce che possa massimizzare i ritorni e il margine in una roadmap di progetto condivisa sul lungo periodo».

Accanto alla strategia eCommerce e digital marketing, Just Play ha affidato a Unaforesta lo studio dell’ecosistema tecnologico dalla system integration ai flussi di operations con l’obiettivo di efficientare i processi verso una maggiore scalabilità. La partnership si estenderà anche all’internalizzazione delle competenze digitali, al supporto in iniziative commerciali e stagionali, all’affiancamento nello studio di soluzioni e servizi omnichannel.

«Ci piace lavorare sulla progettualità e non solo sulle singole attività. In questo modo creiamo rapporti profondi e studiamo in toto il progetto per arrivare a strategie tailor made. Solo così oggi è possibile fare la differenza sull’eCommerce. Siamo contenti che Just Play abbia sposato questa filosofia e ci abbia scelti per intraprendere questo percorso insieme», conclude Chesi.