Phoenix Capital lancia la nuova Divisione dedicata all'Industria

Phoenix Capital, polo di consulenza finanziaria, manageriale e servizi IT, amplia le proprie linee di business e lancia la nuova Divisione “Defence & Industrial” che, secondo il tipico modello “a rete” di Phoenix, mette a disposizione delle imprese del settore industriale il proprio ecosistema di servizi - sinora dedicato in prevalenza alla clientela financials - come completato ed arricchito di capacità, competenze e profili manageriali specializzati e di altissimo profilo entrati nel network.

Contestualmente, anche a supporto delle esigenze della clientela Industriale, viene istituita la nuova struttura di Program Management al fine di potenziare ulteriormente i servizi già offerti in quest’ambito dalla società.

La nuova divisione di business

Gli ambiti operativi

La nuova Divisione opererà, in prima istanza, nei settori della Difesa, dell’Automotive e delle Energie Rinnovabili, nei quali la stessa rappresenterà il centro di eccellenza del Gruppo, e sarà quindi focalizzata sulla valorizzazione, tra le altre, delle evoluzioni del mercato in tema di “Difesa Europea”, di trasformazione del modello di Business del sistema dell’Automotive, inclusi i servizi connessi, di Transizione ecologica e PNRR.

La Divisione potrà fare leva su un mix di valore tra nuovi servizi specialistici e l’ecosistema di servizi e partnership esistenti di Phoenix, mettendo così a sistema un set di competenze, servizi e soluzioni estremamente personalizzati e flessibili, “tagliati” sui clienti e partner, secondo un approccio integrato e trasversale di forte specializzazione, garantendo un’assistenza a 360 gradi sotto il profilo della pianificazione, controllo e gestione delle attività operative, di sviluppo di nuovi progetti e del relativo rischio d’impresa.

I servizi

La Divisione, oltre a nuovi servizi specialistici dedicati all’Industria ed orchestrati dal management della divisione stessa, potrà fare leva sul portafoglio servizi dell’ecosistema – interno e di partnership – di Phoenix, tra cui: Consulting, Corporate Finance, Servizi Assicurativi, Legal, Cyber Security, TLC & System Integration e Business Process Outsourcing.

Potranno, inoltre, essere valorizzate le importanti partnership di Phoenix, ad esempio, con il gruppo Forgreen in ambito Rinnovabili, con Studio Marchi per l’HR e con Next Industries per quanto riguarda la sensoristica/ IoT e le applicazioni di intelligenza artificiale.

A guidare la nuova Divisione è Andrea Biagini, profilo di alto livello, con profonda esperienza e spiccata vocazione manageriale. Biagini ha ricoperto per oltre 25 anni ruoli manageriali ed apicali in multinazionali dei settori di riferimento della Divisione ed ha acquisito una consolidata rete di relazioni nazionali ed internazionali con enti istituzionali e governativi, con aziende pubbliche e private e con canali diplomatici, instaurate grazie alle molteplici esperienze pregresse portate a termine con successo. Completano il profilo, l’altissima specializzazione, la flessibilità, l’orientamento alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, la fortissima attitudine a lavorare in team e la condivisione di obiettivi e risultati.

La nuova struttura di program management

Gli Ambiti Operativi e i Servizi - La nuova struttura di Program Management intende potenziare tutti i servizi di Program e Project Management già offerti dalle altre Divisioni del Gruppo Phoenix anche al fine di supportare, soprattutto in questa fase di lancio, la nuova Divisione Defence & Industrial.

Direttore Program Management è Giovanni Sisinna, manager di lungo corso, con 28 anni di esperienza nazionale ed internazionale nella Consulenza Manageriale, di Business e nelle Tecnologie Digitali per aziende pubbliche e private in vari mercati tra cui ICT, energetico, finanziario, sanitario, industriale e difesa.

Entrambe le nuove strutture riportano direttamente al Top Management del Gruppo.

«La complessità e drammaticità dei tempi e degli eventi che stiamo vivendo – ha commentato Giulio Fezzi, Presidente di Phoenix Group – investono in pieno i sistemi economici introducendo nuove urgenze e mutando rapidamente le priorità. Ciò impone anche alle società di consulenza e servizi, grandi e piccole che siano, di adeguare conseguentemente i propri modelli e portafogli di offerta. In questa ottica, anche Phoenix, sinora precipuamente concentrata sui settori dei financial services, va ora ad ampliare in via più sistematica il proprio raggio di azione al settore dell’industria, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della trasformazione industriale e della transizione energetica. In questo percorso punteremo con decisione sulle competenze apportate da Andrea Biagini e Giovanni Sisinna, oltre che su nostre storiche partnership che avranno modo di mettere ulteriormente a terra il proprio valore».

«La fiducia e l’apprezzamento del mercato, la professionalità e la competenza, la velocità di reazione alle richieste di assistenza dei Clienti e lo spirito di appartenenza che ci contraddistingue - sottolinea Andrea Biagini, Direttore della Divisione Defence & Industrial -, fa sì che la nuova Divisione sia il perfetto partner gestionale per ogni esigenza a più livelli: locale, nazionale (ad esempio in relazione all’accelerazione impressa al complessivo ripensamento del modello energetico del Paese) ed europeo, ancora più oggi con la prevista nascita di una Difesa Europea, ed internazionale».

«Gli attori coinvolti nei progetti della Difesa e dell’Industria devono fornire servizi, prodotti e tecnologie complesse mediante progetti e programmi articolati, con lunghi tempi di sviluppo - spiega Giovanni Sisinna, Direttore Program Management -, in un ambiente soggetto a forti influenze geopolitiche e modellato da protocolli e standard molto stringenti. La nuova Divisione necessita pertanto di un Program Management in cui le competenze richieste ai PM sono ancora più spinte e specifiche rispetto a quelle di altre Industry su cui Phoenix è già operativa da tempo».